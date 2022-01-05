Bilgisayar ve donanım devi Acer, iki Predator ve bir Nitro serisi yeni oyuncu dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Bilgisayarların Türkiye fiyatını tahmin etmek dahi keyif kaçırabilir.

Tayvan merkezli bilgisayar ve donanım üreticisi Acer, bugün Predator ve Nitro oyuncu dizüstü bilgisayarı serilerinin yeni üyesi olan modellerini tanıttı. Şirketin yeni modelleri, Predator Triton 500 SE, Predator Helios 300 ve Acer Nitro 5 modelleri oldu. Her üç yeni bilgisayarda da 12. nesil Intel Core işlemcileri ve NVIDIA GeForce RTX 30 serisi ekran kartları bulunuyor.

Her üç bilgisayar da üstün donanımları konusunda temelde ortak bir noktaya sahip değildi. Predator serisinde yer alan Triton 500 SE, daha çok incelik ve performansı bir arada sunmayı hedeflerken Helios 300, daha kalın bir yapıya sahip. Acer’in sevilen serisi Nitro’ya eklenen Nitro 5 ise bir önceki Nitro modellerinin yüksek donanımlı versiyonu oldu.

Acer Predator Triton 500 SE:

İncelik ve performansı bir araya getirmeyi hedefleyen Acer Triton 500 Se, 12. nesil Intel Core i9 işlemciye, 32 GB 5.200 MHz LPDDR5 RAM’e ve NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti ekran kartına yer veriyor. Bu yüksek donanıma rağmen bilgisayar, yalnızca 19,9 milimetre kalınlığa sahip. Üçlü fan sistemiyle soğutulan bilgisayar, Vortex Flow teknolojisiyle en kritik olan donanımlara daha iyi soğutma sağlayabiliyor.

Bilgisayarın ekranıysa 16 inç büyüklüğünde ve 2.560 x 1.600 piksel çözünürlüğünde. Ekran, yüksek çözünürlüğün yanı sıra 240 Hz ekran tazeleme hızı ve 3 ms gecikme süresine de ev sahipliği yapıyor. Ayrıca kullanıcılar, bilgisayarlarına HDMI 2.1 bağlantısıyla 4K 120 Hz ekran bağlayabiliyorlar.

Acer Predator Helios 300:

Acer Predator Helios 300 ise Triton 500 SE’den bir tık daha düşük donanıma yer veriyor. Bilgisayar, 12. nesil Intel Core i7 işlemci, NVIDIA GeForce RTX 3080 ve 3070 Ti ekran kartı seçenekleri ve 32 GB DDR5 (4.800 MHz) RAM ile geliyor. Yine Triton’un aksine üçlü fan sistemi yerine ikili fan sistemiyle soğutuluyor.

Bilgisayar, iki farklı ekran seçeneğiyle satışa sunulacak. Kullanıcılar, 2.560 x 1.440 çözünürlüğündeki ekranı 15,6 inç ya da 17,3 inçlik boyutlarla satın alabilecekler. 17,3 inçlik ekranda QHD 165 Hz, FHD 165 Hz ve 144 Hz seçenekleri de sunulacak.

Acer Nitro 5:

Acer’in bugün tanıttığı son bilgisayarı Nitro 5, üçü arasında en düşük donanım özelliklerine sahip olsa da halen fazlasıyla güçlü bir bilgisayar. Nitro 5, 12. nesil Intel Core i7 işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti ekran kartıyla gelecek. 32 GB 200 MHz DDR4 RAM desteğine sahip olan bilgisayar, iki farklı ekran seçeneğiyle satışa sunulacak.

Kullanıcılar, dilerlerse FHD 144 Hz panel ya da 165 Hz QHD panel seçebilecekler. Ayrıca bilgisayarın 17,3 inçlik ekran seçenekleri de bulunacak. Nitro 5, Predator serisinin aksine işlemci seçeneklerinde AMD Ryzen 6000 serisi işlemciye de yer verecek.

Yeni Acer bilgisayarların başlangıç fiyatları ve çıkacakları zamanlar: