Yeni bir araştırma, açık dünya türündeki oyunların insanların mental sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koydu.

Elden Ring’den The Legend of Zelda’ya, Assassin’s Creed’den GTA’ya kadar günümüzde çıkan modern oyunların büyük bir çoğunluğu açık dünya türünde oluyor. Bu yapımlar, oyunculara özgürce hareket edip keşfedebilecekleri yepyeni dünyaları deneyimleme imkânı taşıyor.

Peki açık dünya tarzındaki oyunların bize bir etkisi var mı? Medical Internet Research isimli dergide yayımlanan bir araştırma, bu sorunun yanıtlarını aradı. Sonuçlarda, gerçekten de yararlı oldukları ortaya çıktı.

Açık dünya oyunlar, mental sağlığımızda olumlu etkiler yaratıyor

Birleşik Krallık’taki Imperial College London’dan ve Avusturya’daki Graz Üniversitesinden araştırmacılar, açık dünya oyunların mental sağlığa yararlı etkilerinin olduğunu keşfetti. Çalışma, 600’den fazla yüksek lisans öğrencisi üzerinde yapıldı ve onlara açık dünya oyun oynamanın nasıl hissettirdiği soruldu.

Sonuçlarda, katılımcıların büyük çoğunluğu Zelda gibi oyunları oynadıklarında “iç huzurlarının” arttığı yanıtını verdi. Ayrıca gündelik endişelerini unutmalarını sağladığını ve dışarıda olan biten şeylerden uzaklaşmalarına yardımcı olduğunu da ekledi. Hatta bir katılımcı, açık dünya oyunların onun için bir “meditasyon” olduğunu bile söyledi.

Bunun ardından da bilim insanları, rahatlama seviyelerini ve genel zihinsel refahı önemli ölçülde artırdığını buldular. Yapılan açıklamada, Sürükleyici ortamlar sağlayan açık dünya oyunların, psikolojik ve duygusal sağlığı iyileştirmek için araçlar olarak hizmet edebileceklerini de eklediler.

Tabii ki hâlâ daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Ancak bu çalışmadan yola çıkarak oyunculara özgürlük veren ve çok farklı deneyimler yaşamasını sağlayan açık dünya oyunların, mental sağlık üzerinde gerçekten de olumlu etkileri olduğunu söylememiz mümkün.