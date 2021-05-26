Fortuna Sittard ile yollarını ayıran Acun Ilıcalı'nın satın almaya hazırlandığı yeni futbol takımı belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre gelecek yıl Championship'te mücadele edecek Hull City, Ilıcalı'nın yeni takımı olabilir.

Türkiye'nin en başarılı ve takip edilen yapımcılarından biri olan Acun Ilıcalı, futbol yatırımlarına bir yenisini daha eklemek üzere. Geçtiğimiz yıl Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard'a ortak olan, ancak kısa süre önce bu ortaklığın sona erdiğini açıklayan Ilıcalı, bu kez hedefini daha yükseklere koymuş durumda.

Spor Arena tarafından aktarılan bilgilere göre Acun Ilıcalı, geçtiğimiz sezon EFL League One'da şampiyon olarak EFL Championship'e yükselen Hull City'yi satın almak için görüşmelere başlamış durumda. Dahası, kulübün mevcut sahibi ile Acun Ilıcalı arasında gerçekleşen ilk görüşmeler, olumlu sonuçlanmış durumda.

Bilmeyenler için; 1904 yılında kurulan Hull City, 2010 yılından bu yana Mısır asıllı İngiliz bir aile olan Allam Ailesi tarafından yönetiliyor. Kulübün CEO'luk görevini ailenin bir üyesi olan Ehab Allam yürütüyor ki Allam, kısa süre önce Acun Ilıcalı'yı Instagram'dan takip ederek söz konusu görüşmeleri bir anlamda onaylamıştı.

Son 17 yılda oldukça dalgalı bir grafik çizen ve adeta bir "asansör takımına" dönüşen Hull City, 2010-11 sezonundan bu yana 10 sezon Championship'te, 5 sezon Premiere Lig'de, 2 sezon da League One'da mücadele etti ve bu süreçte toplam 8 kere bulunduğu ligden bir alt lige düştü ya da bir üst lige yükseldi.