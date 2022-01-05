Hasan Can Kaya, RTÜK'ün Konuşanlar isimli programına yönelik soruşturmasını ve gelen tepkileri değerlendirdi. Sert çıkışlarda bulunan Kaya, RTÜK'ü de tepki gösteren trolleri de eleştirdi.

Geçtiğimiz yılın en popüler konularından bir tanesi Hasan Can Kaya'ydı. Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen isimli platformda yayınlanan Konuşanlar isimli program ile kariyerinin zirvesine ulaşan Kaya, RTÜK nedeniyle tepkilerin odağına oturmuştu. Önceki dönemlerde aynı konsepti YouTube'da yapan ve onlarca bölüm yayınlayan Kaya, programındaki argo dil nedeniyle RTÜK'ün soruşturmasına kurban gitmişti. RTÜK, bir bölümdeki ilgili sahnenin kaldırılmasına karar vermişti. Mesele, TBMM'nin gündemine de taşınmıştı.

Hasan Can Kaya, bugüne kadar sürdürdüğü sessizliğini nihayet bozdu. Oldukça sert bir açıklamada bulunan Kaya, yaşananların bir iftira kampanyasından ibaret olduğunu savundu. "Kendiyle barışık insanlar kendiyle dalga geçer. Küfürle güldürüyor diyen adamlar hayatında kimseyi güldürmemiştir." diyen komedyen, "Çok tutulan mizah işlerinde her seferinde sansür uygulanmıştır. Kemal Sunal'ın 'Eşoleşek' kelimesini sansürleyen bir kurum. Benim üzerimden izleyicilerimi, özellikle Z kuşağını eleştirdiler ona üzüldüm. Yoksa umurumda değil. Güldük eğlendik." diyerek RTÜK'e de tepki gösterdi.

"İnsanlar arkadaşlarıyla argo şakalaşır"

Hasan Can Kaya tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "Bilmeyen şöyle zannediyor sanki biz seyirciye küfür edebiliyormuşuz gibi bir algı var. Böyle bir şey olabilir mi! Türk halkına kim küfredebilir, küfür ederek kim güldürebilir? Bu bir iftiradır, karalama kampanyasıdır. Bizim tam yaptığımız lise ortamındaki samimi arkadaş atmosferini yaşatıyoruz. Ve insanlar arkadaşlarıyla argo şakalaşır. Hangi biriniz arkadaşlarınızla argo şakalaşmıyorsunuz? Dolayısıyla ben de arkadaşlarımla argo şakalaşıyorum. Burada öyle bir şey var.

Oradaki seyirci arkadaşımız da çok genç. Babası beni övüyormuş ama küfür ederek övüyormuş. Komiğine gitmiş anlattı bana. Ben de egzajere ettim onu. O zaman tabağı boş gönderme ben de babana böyle böyle dedim. Biz güldük, seyirci güldü. İzleyen milyonlar güldü ama programı izlemeyen hiç alakasız bir nefret dolu bir güruh, konuyu bilmeyen bir sürü kişi eleştirdi. Ama önemli değil. Bizim için iyi niyetle yapılan her şeyin başımızın üstüne yeri var. Eleştiri de dahil. Biz eleştirilemez değiliz.

Trolleri saymıyorum ama yapıcı eleştirilerin başımızın üzerinde yeri var. Biz bundan çok etkilenmedik. Biz platform geçtikten sonra tarzımızdan taviz verseydik, ki zaten arkadaşlar mizah, dili bozma yeridir. Tırnak içinde söylüyorum serseri bir dil kullanılır. Herkese yağ çekerek bir mizah ortamı oluşturamazsınız. Hayatında kimseyle şakalaşmamış insanlar bunu iddia ederler. Ama ülkemizde komedi ile ilgili büyük kitlelere hitap eden herkes ya sansüre uğramıştır ya sık sık eleştirilmiştir. Bu işin bedeli bu büyük kitlelere oynayan bir komedi insanıysan sansürü eninde sonunda yiyecektik. Bilmeyenler bir şey gelmiyor başınıza diye şaşırıyordu. "