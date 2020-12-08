Exxen ile dijital yayıncılığa adım atmaya hazırlanan Acun Ilıcalı, yeniden ekranlara dönecek olan Sihirli Annem'i hayata geçirme kararını kızı Melisa sayesinde verdiğini açıkladı.

Kısa süre önce Şelale Kadak'ın sunduğu Doğruluk mu Cesaret mi? adlı YouTube’da yayınlanan bir programa konuk olan TV8 adlı televizyon kanalı ve yeni yılda yayına girecek Exxen adlı dijital yayın platformunun sahibi Acun Ilıcalı, 8 yıl önce ekranlara veda eden Sihirli Annem dizisini yeni bölümleriyle yeniden ekranlara getirmesi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Sihirli Annem’in yeniden ekranlara dönmesine bir anlamda kızı Melisa’nın mana olduğunu ifade eden Ilıcalı, “Melisa ile kahvaltıdaydık. Baktım Sihirli Annem'i seyrediyor. Sihirli Annem eski ama çok başarılı bir dizi. Baktım Melisa nefes almadan seyrediyor. Ben de madem bu kadar seviyor yenisini yapayım bari dedim. Sonra hemen yapımcımızı aradım o da duyarlılık gösterdi ve şimdi çekimdeler.” ifadelerini kullandı.

Gamze Özer’in senaristliğini yaptığı Sihirli Annem, yayın hayatına Şubat 2003’te başlamış ve Mart 2012’ye kadar 9 yıl boyunca devam etmişti. Dizi, uzun yıllar sonra Exxen ile yeniden ekranlardaki yerini almış olacak. Şu an için kesin bir yayın tarihi açıklanmayan Sihirli Annem’in 2021’in ilerleyen döneminde ya da 2022’de yayına gireceğini tahmin edebiliriz. Bu arada Exxen'de yayınlanacak tüm yapımlara buradan ulaşabilirsiniz.

Acun Ilıcalı'nın konuk olduğu "Doğruluk mu Cesaret mi?" programını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz