Usta spor yazarı ve yorumcu Mehmet Demirkol, Acun Ilıcalı ile gerçekleştirmiş olduğu görüşmede Ilıcalı'nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden sonra Süper Lig yayın haklarını da almak istediği izlenimini aldığını ifade etti.

Acun Ilıcalı'nın en yeni projesi olarak karşımıza çıkan dijital yayın platformu Exxen, yaklaşık 9 aydır hayatımızda ve 2021-22 sezonu itibarıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayın haklarını satın alarak özellikle sporseverlerin hayatlarındaki yerini daha da artırmış durumda.

Pek çok kişi, Acun Ilıcalı'nın Türkiye 1. futbol ligi olan Süper Lig'inde yayın haklarını almasını bekliyordu ancak en azından bu sezon itibarıyla böyle bir durum gerçekleşmiş değil. Yine de tecrübeli ve sevilen spor yazarı Mehmet Demirkol'a göre önümüzdeki dönemde Süper Lig maçlarını Exxen'de izlemek tamamıyla hayal değil.

Socrates Dergi YouTube kanalında Kaan Kural ile birlikte çekmiş oldukları 'Oyna Devam' adlı programın 2. sezon 5. bölümünde Exxen'in UEFA maçlarının ilk haftasındaki yayın performansını değerlendiren Mehmet Demirkol, Süper Lig yayın hakları hakkında ise sürpriz açıklamalarda bulundu.

"Ben Acun'la konuştum. Çok detayını vermeyeyim ancak hakikatten çok aşırı istekli olduğunu söyleyebilirim" diyen Demirkol, Ilıcalı'nın kendisine "Bana TV8'i aldığımda da yapamazsın dediler, yapacağım" dediğini ve Ilıcalı'nın UEFA yayın paketleri için "Ucuz" dediğini belirtiyor.

"Aldığım izlenim -bu bilgi değil, yani böyle bir şey söylemedi- bence lige de girecek" diyen usta spor yorumcusu, "Gireceğim demedi ama onun izlenimini aldım" ifadelerini kullandı. Demirkol'un da söylediği üzere Acun Ilıcalı bugüne kadar Süper Lig yayın haklarını almak istediğine dair açık bir söylemde bulunmadı ancak yayın haklarını almak istediği söylentileri uzun zamandır yer alıyordu. Önümüzdeki dönemde bu konuda yeni sürprizler ile karşılaşmamız son derece olası.

Oyna Devam'ın 2. sezon 5. bölümünü hemen aşağıdan izleyebilir, Mehmet Demirkol'un Exxen ile ilgili açıklamalarına 25. dakikadan itibaren ulaşabilirsiniz