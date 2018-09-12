Adeta Çakılan Ethereum, Tarihi Bir Düşüş Yaşadı

Kripto para piyasasının en değerli ikinci birimi olan Ethereum, son 1 yılda kazandığı değerin büyük kısmını kaybederek 170 dolara geriledi. Piyasayı sarsan düşüşe diğer alternatif kripto paralar da katıldılar.

Kripto para piyasasındaki düşüş eğilimi katlanarak devam ediyor. Uzmanlara göre boğa yatırımcı olarak tabir edilen, elinde ciddi kripto para rezervleri bulunan yatırımcıların satış işlemlerini arttırması, yaşanan son krizin en büyük nedenlerinden.

Geçtiğimiz yıl sonuna doğru yakaladığı yükseliş ivmesiyle dünyanın en değerli ikinci kripto para birimi koltuğundaki yerini perçinleyen Ethereum, bu kriz döneminde yine yerinde kaldı. Her şeye rağmen kripto para piyasasının toplam değeri 190 milyar doların altına düşünce grafiklerdeki uçurumun etkisinden nasibini aldı.

Ethereum’un 12 Eylül saat 16.00 itibariyle son 1 yıllık değer grafiği:

Ethereum’un 12 Eylül saat 16.00 itibariyle son 1 haftalık değer grafiği:

2017’nin Temmuz ayında 150 doların altında seyreden Ethereum, 2017’nin Ekim ayı başında 200 doların üzerinde çıkmış, son krize kadar bu değerin üzerinden işlem görmüştü.

Bazı uzmanlar da boğa yatırımcılar dışında Ethereum’un düşüşünü spesifik olarak ICO yatırımcılarına bağlıyorlar. Bir hatırlatma yapmak gerekirse Ethereum, 2017 başında 50 dolardan işlem gören bir kripto paraydı.

Toplam kirpto para piyasası değeri, son 1 haftalık krizle birlikte 2018’in en düşük boyutlarına geriledi. 186 milyar dolar likit paranın bulunduğu piyasa, bu değeri en son Ekim 2017’deki yükseliş döneminde kaydetmişti.