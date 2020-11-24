Adıyaman'daki vatandaşlar bugün oldukça ilginç bir olay yaşadı. Gökyüzüne bakan vatandaşlar, renk değiştirdiği söylenen bir cisimle karşılaştı. Adıyaman'da vatandaşlar cismi görmek için balkonlara çıktı.

Geçtiğimiz aylar boyunca insanların havada gördükleri ve görüntülerini paylaştıkları UFO'lardan habersiz kalmadık. Hatta bu aylar önceki dönemlere göre daha hareketli geçmişti. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, daha önce internete yayılan bazı UFO görüntülerini resmi olarak yayınlamıştı.

Açılımı dilimize 'tanımlanamayan uçan nesne' olarak çevrilen UFO'lar zaman zaman ülkemizde de görülmüştü. UFO'ların ülkemizdeki son durağıysa Adıyaman oldu. Adıyaman'ın kent merkezinde oturan vatandaşlar, gökyüzünde çıplak gözle fark edilebilen renkli ve ışık saçan bir cisim gördü.

Adıyaman'da görülen UFO:

Adıyaman'daki vatandaşlar tarafından görüntüsü de çekilen tanımlanamayan nesne, etrafına parlak bir ışık saçıyordu. Renk değiştirdiği iddia edilen UFO, haliyle ildeki vatandaşların heyecanlanmasına neden oldu. Vatandaşlar, nesneyi görebilmek için balkona çıkmaya başladı.

Henüz ne olduğu bilinmeyen bu garip nesne, İHA'nın haberine göre belirli bir bölgede zaman zaman sabit kalıyor, zaman zaman da hareket ediyordu. Adıyaman'da görülen bu esrarengiz cisim hakkında şu an için bir açıklama yok. Yakın zamanda konu hakkında açıklama yapılıp yapılmayacağı da şu an için netlik kazanmış değil.

UFO'lar son zamanlarda dünyada fazlasıyla konuşulmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri, geçtiğimiz haftalarda ABD hava araçlarının yakaladığı UFO görüntülerini araştırmak için bir gözlem birimi dahi kurmuştu. Gördüğümüz bu objelerin tam olarak ne olduklarıysa çoğu zaman açıklanmıyor.