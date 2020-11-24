Şükrü Beydemir Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, dünyanın en etkili bilim insanları listesine dahil edildi. Stanford Üniversitesi'nde yapılan araştırma, 7 milyon bilim insanını kapsıyordu.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde hizmet vermekte olan Stanford Üniversitesi, 7 milyon bilim insanını kapsayan bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırma kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'in "dünyanın en etkili bilim insanları" listesine dahil edilmesine karar verildi.

Konuyla ilgili açıklamalar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yönetiminden geldi. Araştırmanın ABD ve Hollanda'daki bilim insanları tarafından yapıldığını belirten yetkililer, araştırma kapsamında bilimsel makale, yazar sayısı ve yazar sırası gibi kriterlerin, bilimsel etki endeksi kullanılarak değerlendirildiğini söylediler.

İşte dünyanın en etkili bilim insanları listesine dahil edilen rektör

Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından yapılan açıklamalarda, şu ifadelere yer verildi:

Araştırmaya göre Rektörümüz Prof. Dr. Şükrü Beydemir, tıbbi ve biyomoleküler kimya alanında 80 bin 622 bilim insanı arasında 376. sırada yer aldı. Prof. Dr. Beydemir’i tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarında da kendilerine başarılar diliyoruz. Üst düzey bilim insanlarının dünya çapında yapılan bir değerlendirmeyle belirlendiği veri tabanına ve araştırma sonuçlarının ilan edildiği listeye "https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2" adresinden ulaşılabilir.