Adli Bilişim Mühendisleri, Görev İçin Kampanya Düzenliyor

Türkiye'deki Adli Bilişim Mühendisliği mezunları ve öğrencileri, seslerini duyurmak için bir kampanya başlattı. Adli Bilişim Mühendisleri, adli bilişim suçlarıyla mücadele için kamuda kendilerine görev verilmesini bekliyor.

İnternetin ve teknolojinin, günümüzün en büyük nimetlerinden bir tanesi olduğunu söylesek herhalde abartmış olmayız. İnternet, insanların bilgiye erişimini kolaylaştırmasının yanında günlük hayatta da insanlara birçok kolaylık sunuyor. Zaten hem dünya genelinde hem de Türkiye'de internet kullanıcı sayısı her geçen gün giderek artıyor.

Tabii internet ve internete bağlı cihazların kullanıcı sayısının artması güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor. Sizlere birçok kez çeşitli yollarla birçok kullanıcıların kritik bilgilerinin çalındığını, satıldığını ya da sızdırıldığını aktarmıştık. Bu noktada ise özellikle son yıllarda önemi giderek artan adli bilişim devreye giriyor.

Türkiye'deki Adli Bilişim Mühendisleri, seslerini duyurmak istiyor

Türkiye'deki Adli Bilişim Mühendisleri, bu konuda seslerini duyurmak ve kamuda görev almak istediklerini dile getiriyor. Bu bölümden çıkan mühendisler, isteklerini şu şekilde dile getiriyorlar:

"Devlet, suça dâhil olmuş elektronik delillerin adli bilişim mühendisleri tarafından raporlanıp yargı mercilerine sunulmasını sağlaması için bizlere kadro vermesi hem doğru olandır hem de bu alanda insan kaynağına ihtiyaç vardır."

Adli Bilişim Mühendisleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde dile getirdiği hukuk reformuyla birlikte kendilerine de kadro sağlanabileceğini ifade ediliyorlar. Ayrıca bu konuda Change.org üzerinden bir kampanya da başlatmış durumdalar.

Siz de Adli Bilişim Mühendislerine destek olmak istiyorsanız Twitter ve Instagram sayfalarını takip edebilir, ayrıca başlattıkları kampanyaya imza atabilirsiniz. Kampanyaya destek olmak için buraya tıklayabilirsiniz.