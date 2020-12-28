Windows 10 Kullanıcıları, Adobe Flash Player İçin Uyarılıyor

Adobe, 31 Aralık 2020'de Flash Player desteğinin sona erecek olmasıyla birlikte, Windows 10 kullanıcılarını uyaran bir bildirim göndermeye başladı. Windows 10 işletim sistemine sahip kullanıcılar, bilgisayarlarında Adobe tarafından gönderilen Pop-up bildirimlerle karşılaşıyor. Bu bildirimde, olası bir güvenlik ihlalini engellemek için kullanıcıların bir an önce Adobe Flash Player uygulamasını kaldırması gerektiği belirtiliyor.

Adobe, yaklaşık olarak 6 ay önce internetin bir zamanlar vazgeçilmez bir parçası olan Flash Player’ı bu yıl sonu itibariyle kaldıracağını açıklamıştı. Adobe Flash Player’ın fişinin çekileceği tarih, 31 Aralık 2020 olarak belirlenmişti.

Adobe, yeni yıla girmeye az bir süre kala Windows 10 kullanıcılarını sıklıkla uyarmaya başladı. Adobe, kullanıcılara göndermiş olduğu bir bildirimde Flash desteğinin 31 Aralık’ta son bulacağını, kullanıcıların güvenlik açısından bir problem yaşamaması için uygulamayı bir an önce kaldırmaları gerektiğini belirtiyor. Microsoft da tüm bu uyarılara karşı ek bir önlem alacağını ve konuyla ilgili Windows 10'a yeni bir güncelleme getirileceğini açıkladı.

Adobe, olası bir gizlilik ihlali için kullanıcıları uyarmaya başladı

Adobe Flash Player, son güncellemesini 9 Aralık 2020 tarihinde almıştı. Uygulama her ne kadar yeni bir güncelleme alsa da Flash Player’ın kullanım süresi uzatılmadı. 31 Aralık’ın gelmesiyle birlikte, Adobe Flash desteği artık tamamen kaldırılacak. Ancak desteğin kaldırılmasıyla birlikte tüm Adobe Flash eklentileri bir anda güvenli bir yazılım olarak pasif hale geçmeyecek.

Adobe Flash Player artık güncelleme almayacağı için, eklentilerin içine sızdırılan kötü amaçlı bir yazılım uzaktan bilgisayar erişimine izin verebilir. Bu durumun bilincinde olan Adobe, ileride gizliliğin ihlali gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmamak için kullanıcıları sık sık uyarmaya başladı.

Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarlara Pop-up aracılığıyla bir uyarı gönderen şirket, kullanıcıları Adobe Flash Player’ın bir an önce kaldırılması gerektiği konusunda uyarıyor. Kullanıcılar, karşılarına çıkan bu Pop-up sekmesinde, ya daha sonra hatırlat seçeneğine ya da uygulamayı kaldır seçeneğine tıklayabiliyor.

Microsoft, uyarıyı dikkate almayan kullanıcılar için yeni bir güncelleme getirecek

Microsoft, tüm bu uyarılara rağmen Adobe Flash Player’ı kaldırmayan kullanıcılar için de yeni bir yöntem geliştirdi. Şirket, 2021 yılının ilk dönemlerinde Windows 10'a Adobe Flash Player’ı tamamen ortadan kaldıracak bir güncelleme getirecek. Ancak bu güncelleme, sadece Microsoft’un otomatik olarak yüklediği uygulama için geçerli olacak. Kullanıcıların tarayıcılar üzerinden indirmiş oldukları Flash Player eklentileri, yine sadece kullanıcılar tarafından kaldırılabilecek.