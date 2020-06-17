Bir zamanlar internet sitelerinin vazgeçilmez multimedia aracı olan Flash, kaçınılmaz sona yaklaşıyor. Adobe, internet sitesi üzerinden yaptığı yeni açıklamayla, Flash'ın fişini çekeceği kesin tarihi duyurdu.

Adobe, yaklaşık üç yıl önce yaptığı açıklamayla bir zamanların vazgeçilmez multimedya platformu Flash'ın sonlandırılacağını duyurmuştu. Bununla birlikte Adobe, bugüne kadar Flash'ın ömrünün sonuna geleceği gün için net bir tarih vermemişti. Ancak artık Flash'ın fişinin çekileceği tarihi biliyoruz.

Adobe, web sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla Adobe Flash'ın 31 Aralık 2020'de sonlandırılacağını duyurdu. Flash, özellikle 90'lı yılların sonlarında ve 2000'li yıllarda internet sitelerindeki animasyonlar, oyunlar ve hatta videolara etkileşim eklemek için kullanılıyordu. Hatta YouTube bile ilk günlerinde dünya çapındaki milyonlarca insana video hizmeti sunmak için neredeyse tamamen Flash'a güveniyordu.

İnternetin ve internete bağlı cihazların gelişimiyle ortaya çıkan ihtiyaçlar, Flash'ın sonunu hazırladı

Günümüzde HTML 5 ve CSS 3 gibi daha güçlü açık kaynaklı platformların yükselişi ve akıllı telefonlar için daha verimli bir standart ihtiyacı nedeniyle Flash, tamamen doğal bir şekilde ömrünün sonuna yaklaştı. Adobe Flash, değişimin yanı sıra sayısız güvenlik sorunu nedeniyle de hızla çekiciliğini kaybetmeye başladı. Ancak popüler multimedya platformuna en önemli darbe 2010 yılında Steve Jobs'tan geldi.

Apple'ın kurucusu Steve Jobs, iPad, iPhone veya gelecekteki herhangi bir ürününde Flash'ı neden desteklemeyeceğini açıklayan bir yazı yayınlayarak Adobe'un platformu için sonun başlangıcına işaret etti. Ardından Google da arama motorundaki içeriklerden ve Chrome tarayıcısından Flash'ı kaldırarak bu değişimi destekledi. Flash'a bağımlı siteler, artık platformun yerini alacak yeni teknolojilerle güncelleniyor.

Adobe, 31 Aralık itibarıyla Flash'ı güncellemeyi durdurarak dağıtımını sonlandıracağını net bir şekilde ortaya koydu. Şirketin uyarı niteliğindeki açıklaması, Flash'ın daha fazla güvenlik veya gizlilik yaması almayacağı anlamına da geliyor. Macromedia Flash ile başlayan 24 yıllık bir efsane, artık nihai sona yaklaşıyor...