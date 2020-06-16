WWDC 2020’ye Türkiye’den katılmaya hak kazanan öğrenciler

Bu sene, geçen yıllardan farklı olarak COVID-19 salgını nedeniyle ilk kez online formatta düzenlenecek olan Apple Dünya Geliştiriciler Geliştiriciler Konferansı’na (WWDC) Türkiye’den katılmaya hak kazanan öğrenciler belli oldu. 6 öğrenci, geliştirdiği projelerle ABD’li teknoloji devinden davet alan yetenekli isimler arasına katılmaya hak kazandı.

Her yıl dünyanın farklı noktalarından binlerce yazılımcıyı bir araya getiren ve muazzam bir geliştirici ekosistemi sunan Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC), bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 yıllık tarihinde ilk kez online olarak gerçekleştirilecek. Buna rağmen Apple, bu seneki WWDC’nin bugüne kadarki en büyük geliştirici konferansı olacağını söylüyor.

Geçtiğimiz günlerde programı açıklanan etkinlik, 22 Haziran - 26 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek ve dileyen herkes tarafından ücretsiz olarak takip edilebilecek. Apple.com, Apple Developer uygulaması, Apple Developer web sitesi, Apple TV uygulaması ve YouTube aracılığıyla çevrimiçi olarak yayınlanacak WWDC 2020, aynı zamanda Apple mühendisleriyle bire bir oturumlar da dahil olmak üzere 100'den fazla mühendislik ve tasarım oturumuna ev sahipliği yapacak.

22 Haziran - 26 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek WWDC 2020, dileyen herkes tarafından ücretsiz olarak takip edilebilecek

2008 yılından bu yana geliştiricilere 155 milyar dolardan fazla para ödeyen Apple, diğer ülkeler gibi Türkiye’den de burslu öğrenciler seçerek, onları WWDC’ye davet ediyor. Webrazzi’nin haberine göre, bugün itibarıyla bu devasa geliştirici ekosistemine ülkemizden katılmaya hak kazanan altı isim belli oldu.

Etkinlik için davet alan öğrencilerin her biri, farklı bir alanda projeye üretiyor. Örneğin; Ankara Yüce Koleji’nde okuyan 16 yaşındaki Ataberk Turan, makine öğrenmesini temel alan LalopathyAI adlı projesi ile Konuşma bozukluğunu tespit ediyor. Bir diğer katılımcı olan 20 yaşındaki ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği öğrencisi Deniz Karakay ise Stop Pandemic! oyunu ile insanları koronavirüs konusunda hem bilgilendiriyor hem de eğlendiriyor.

WWDC 2020’ye Türkiye’den katılmaya hak kazanan öğrenciler