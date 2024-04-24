Adobe, düşük kaliteli videoları HD hâle getirebilen üretken yapay zekâ modeli “VideoGigaGAN”i duyurdu. Modelin oluşturduğu etkileyici örnekler de paylaşıldı.

Yapay zekâ deyince akla gelen şirketlerin başında yer alan Adobe, geçtiğimiz hafta yayımlanan bir makaleyle “VideoGigaGAN” ismi verilen yeni bir üretken model geliştirdiğini duyurdu. Model, düşük kaliteli videoların yüksek kalitede olmasını sağlayabiliyor.

Kalite yükseltme teknolojileri genel anlamda gelişmiş durumda. Özellikle görsellerde çok işe yarıyorlar ve iyi sonuçlar çıkarabiliyorlar. Ancak videolarda bunu söylemek pek mümkün değil. Videolara yapıldığında istenmeyen unsurlar ortaya çıkabiliyor. Adobe, VideoGigaGAN’ın bunu ortadan kaldıracağını söylerken sonuçlarda “yapay zekâ tuhaflığını” görmeyeceğimizi ekliyor. Ayrıca günümüzdeki diğer Video Süper Çözünürlük (VSR) yöntemlerinin de üstünde olduğunu iddia ediyor.

VideoGigaGAN’le artık kalitesiz video diye bir şey kalmayabilir

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Şirket tarafından paylaşılan örnek görüntülerde bu iddiaların doğru olabileceğini görebiliyoruz. VideoGigaGAN, kalitesiz puslu videoları alıyor ve HD görüntülere dönüştürüyor. Sonuçlarda bozulmaların veya titremelerin minimuma inmesi dikkat çekiyor.

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Yukarıdaki örneğe bir bakalım. Yapay zekânın iyileştirdiği sağ taraftaki videoda cilt dokusu ve kırışıklıklar gibi ince detaylar tamamen yapay. Ancak VİdeoGigaGAN’in, bunu fark edilmeyecek kadar etkileyici düzeyde doğal bir şekilde oluşturabildiğini görebiliyoruz.

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VideoGigaGAN’in şimdilik önizleme aşamasında ve hâlâ geliştiriliyor. Şirketin modeli geniş çapta kullanıma sunup sunmayacağını henüz bilmiyoruz. Gelip gelmeyeceğini görmek için beklememiz gerekecek.

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Şirketin ilk kez böyle bir teknoloji göstermediğini de ekleyelim. Ekim 2023’te, düşük çözünürlüklü GIF’leri ve videoların kalitesini iyileştiren Project Res-Up’ı tanıtmıştı.