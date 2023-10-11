Adobe'un eski video ve GIF'lerdeki düşük çözünürlüğü artırmaya yarayan yapay zekâ aracı "Project Res-Up", gün yüzüne çıktı. Oldukça iyi sonuçlar veren araç, henüz genel kullanıma açık değil.

Dünyanın en büyük grafik yazılımı şirketlerinden Adobe, son dönemlerde yapay zekâya odaklanmış durumda. Bu bağlamda; şirketin etkileyici özellikler sunan yapay zekâ araçları ile zaten tanıştık. Ancak gelen son haberler, Adobe'un büyük bir bomba daha patlatacağını gözler önüne seriyor. "Project Res-Up" olarak isimlendirilen yeni bir yapay zekâ aracı, eski ve bulanık videolar ile GIF'ler için benzersiz kalite yükseltme deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Adobe Project Res-Up, henüz kullanıma açık bir yapay zekâ aracı değil. Ancak bu araç, The Verge'deki meslektaşlarımız tarafından test edildi. Paylaşılan örneklere baktığımızda ise bu aracın, kalite yükseltme açısından çok çok iyi olduğunu görüyoruz. Gelin hem Project Res-Up ile ilgili detaylara hem de bu yapay zekâ aracının yaptığı çalışma örneklerine yakından bakalım.

Adobe Project Res-Up, görüntü kalitesini birkaç kaç artırıyor!

Yukarıdaki GIF'te, 1947 yılında yayınlanan The Red House isimli filmin, Project Res-Up ile yeniden oluşturulduğu bir kesit görüyorsunuz. Orijinalinde 480 x 360 piksel çözünürlük sunan görüntü, Adobe'un yapay zekâ destekli aracı ile 1280 x 960 piksel çözünürlüğe yükseltildi. Böylelikle görüntüdeki piksel sayısı, yüzde 600'den fazla artırıldı. Bunun görüntü kalitesini nasıl etkilediğini net bir şekilde görebiliyoruz.

Paylaşılan başka bir GIF'te ise yavru fil görüntüsünün Project Res-Up ile nasıl yeniden yapılandırıldığını görüyoruz. Bulanıklık azalırken, genel kalitenin arttığını ve renklerin daha canlı bir hâle geldiğini görüyoruz.

Adobe'un henüz kullanıma sunulmayan yapay zekâ destekli aracı, en çok da eski görüntülerin yenilenmesinde avantaj sağlayacak gibi görünüyor. Kullanıcılar, aile yadigârı videoları bu yapay zekâ aracı ile yeniden düzenleyip, nesiller boyunca saklanmasını sağlayabilirler...