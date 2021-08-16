Kastamonu, Bartın ve Sinop'un sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerinde çalışmalara devam eden AFAD, can kayıplarında bugün ulaşılan sayıyı açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Sinop, Kastamonu ve Bartın'da yaşanan sel felaketinin ardından üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Özellikle Kastamonu'nun Bozkurt köyünde çalışmalara hızlı bir şekilde devam eden AFAD, felaketin ardında bıraktığı bilançonun son durumunu paylaştı.

AFAD'ın paylaşmış olduğu verilere göre sel felaketinin ardından yaşanan can kaybı Bartın'da 1, Sinop'ta 9, Kastamonu'da 60 olmak üzere 70'e çıktı. 16 Ağustos'un yani bugünün kritik bir gün olduğunu belirten yetkililer, suyun içindeki kayıp kişiler için zamanın giderek azaldığını ve bu sebeple AFAD, UMKE, polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları hızlandırdığını açıkladı.

Meteoroloji, Doğu Karadeniz için uyarı yapıyor

Hava durumu Batı Karadeniz'de normale dönmüş olsa da felaketten en çok etkilenen bölgelerde ağır kayıplar yaşanmaya devam ediyor. Bazı bölgelerde su basan evler, dükkanlar ve depolar çamurdan temizlenmeye çalışılırken Milli Savunma Bakanlığına'a ait ekipler, selden sonra 30 metreye ulaşan Ezine Çayı'nın üzerine geçici köprüler yapabilmek için uğraşıyor.

Batı Karadeniz'deki felaketin yaraları sarılmaya çalışıyorken Meteoroloji, Doğu Karadeniz için korkutan uyarı yapmaya devam ediyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Trabzon’un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda sıkıntılar yaşanabileceği belirtiliyor.