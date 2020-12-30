İçişleri Bakanı; AFAD Adlı Bir Uygulama Üzerinde Çalışıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD bünyesinde yapılan toplantıda, deprem anında kesintisiz telefon görüşmesi sağlayabilecek AFAD adlı bir uygulama üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Kurulu 2020 yılı 2. Toplantısı’nda depremin vereceği zararı hafifletmeye yönelik bir uygulama geliştireceklerini açıkladı. AFAD adını verecekleri bu uygulama sayesinde insanlar, deprem sonrasında internet üzerinden GSM operatörlerine bağlanarak telefon görüşmeleri yapabilecek, mesaj yoluyla video ve fotoğraf gönderebilecek.

Soylu, bu uygulama sayesinde depremden hemen sonra yaşanılan GSM operatör yoğunluğunu ortadan kaldırılacağını dile getirerek, AFAD’ın özellikle arama ve kurtarma ekiplerine büyük yarar sağlayacağını belirtti.

"Depremden sonra ilk 6 saat çok önemli"

Türkiye’nin en çok deprem bildiren 4. ülke olduğunu belirten Soylu, deprem sonrasında GSM operatörlerinde yaşanan yoğunluk yüzünden özellikle arama ve kurtarma ekiplerinin iletişim sıkıntısı çektiğini, bunun da son derece riskli ve tehlikeli bir durum olduğunu dile getirdi. Depremden sonra ilk 6 saatin son derece önemli olduğunu vurgulayan bakan, bu süre zarfında arama kurtarma ekiplerinin afet bölgelerine ulaşamamalarının depremden daha büyük bir afet yarattığını belirtti.

Soylu, GSM operatörlerinde yaşanan bu sorunu çözebilmek için, yeni bir konuşma ve haberleşme uygulaması çalışmalarına başlandığı açıkladı. AFAD adı verilecek bu uygulama sayesinde depremzedeler, itfaiye, ambulans ve arama kurtarma görevlileri internet ağı üzerinden GSM operatörlerine bağlanabilecek. Bu sayede konuşmalar, kesintiye uğramadan gerçekleştirilebilecek. Soylu, bu uygulama sayesinde vatandaşların aynı zamanda fotoğraf ve video kaydı gönderebileceğini de dile getirdi.

Daha önce kadın ve çocukların acil yardım çağrısı gerçekleştirdikleri KADES adlı uygulamada son derece başarılı olduklarını dile getiren Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Birincisi şu bu dönem içinde, tüm GSM operatörlerine bağlanabilecek şekilde internet hatları üzerinden görüşme yapabilecek, mesaj atılabilecek, görüntü kaydedip atılabilecek ve bunlarla birlikte başka bir şey daha olacak. Dünyada tek olacağına inandığım uygulamayı arkadaşlar 6 ay içinde gerçekleştirecek. Burada temel amaç can ve mal kayıplarını en az seviyeye indirebilmek."

Uygulama, depremzedelere yol gösterecek

Süleyman Soylu, AFAD uygulamasının kişiselleştirilebilir olacağını, bu sayede depremzedelerin evinden toplanma alanlarına nasıl gidebileceğine dair yol gösteren bir harita oluşturulacağını açıkladı. Uygulama, aynı zamanda depremden sonra ne yapılması gerektiğini anlatan bir rehbere de sahip olacak.