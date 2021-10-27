Kendi filmlerinize özel afişler hazırlamak ya da sevdiğiniz filmler için benzersiz hayran afişleri yapmak için ihtiyacınız olan iyi bir hayalgücü ve tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir afiş hazırlama programı. Benzersiz tasarımlar yapmak isteyenler için kullanabilecekleri afiş hazırlama programlarını listeledik.

Teknoloji öyle bir noktaya geldi ki artık cebinizde taşıdığınız akıllı telefonun kamerası ile bir film çekebilir ve yine aynı telefon üzerinden kurgulayabilirsiniz. Peki ya filminizi tüm dünyaya duyuracak afişi nasıl yapacaksınız? Endişelenmeyin, pek çok farklı özelliği ve işinizi kolaylaştıran aracıyla hayalinizdeki afişi hazırlamanızı sağlayacak birçok farklı afiş hazırlama programı bulunuyor.

Afiş hazırlama programlarının çoğu ücretsiz hizmet veriyor ancak çok daha gelişmiş özellikler kullanmak istiyorsanız bu programların aylık abonelik paketlerinden birini tercih etmeniz gerekiyor. Kendi filminiz yoksa bile bu programlar üzerinden favori filminiz için hayran çalışmaları yapabilirsiniz. Hayalinizdeki afişi tasarlamak için kullanabileceğiniz afiş hazırlama programlarına gelin yakından bakalım.

Hayalinizdeki afişi hazırlayabileceğiniz afiş hazırlama programları:

GIMP

Canva

PosterMyWall

Inkscape

Lucidpress

Posterini

Adobe programları

Microsoft Word

Tüm afiş taslakları ile uyumlu: GIMP

GIMP, tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir görsel tasarım programı. Kullanmasını bilenler için en az Adobe Photoshop kadar etkili olan GIMP, pek çok farklı eklenti ile hangi alanda çalışmalar yapacağınızı seçebileceğiniz bir program. Daha da iyisi, internette bulabileceğiniz ücretsiz afiş taslaklarını GIMP üzerinden açarak ve dilediğiniz gibi özelleştirerek benzersiz afiş tasarımlarına imza atabilirsiniz. Ekleyebileceğiniz ikon ve vektörler de cabası.

Yüzbinlerce şablon ve görsel: Canva

Canva bir afiş tasarlama programı değil, online olarak tasarım yapabileceğiniz bir internet sitesi. Ücretli versiyonu da bulunan Canva’da ücretsiz olarak 250 binden fazla ücretsiz şablona, onlarca farklı tasarım türüne, yüzbinlerce farklı grafik ve görsele, ekip çalışması imkanına ve 5 GB depolama alanına ulaşabilirsiniz. Ücretli versiyonda sunulan bu özelliklerin sayısı ve türü artıyor ancak standart bir kullanıcı için ücretsiz versiyondaki özellikler yeter de artar bile.

Geniş arşiv: PosterMyWall

PosterMyWall da online olarak tasarım yapabileceğiniz bir internet sitesi. Ücretsiz olarak siteye kayıt olduktan sonra afiş başta olmak üzere pek çok farklı türde tasarıma imza atabilirsiniz. Üstelik PosterMyWall’un geniş arşivi sayesinde aklınıza bile gelmeyen görsellere ulaşarak tek tıkla tasarımınıza dahil edebilirsiniz. Tek sorun, tasarımlarınıza filigran ekleniyor olması. Eğer tasarımlarınızda filigran istemiyorsanız ücretli sürüme geçebilirsiniz.

Ücretsiz afiş hazırlama programları arasında en iyisi: Inkscape

Tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz Inkscape, kendi kategorisindeki en güçlü performansı sunan programlardan biri olarak kabul ediliyor. Afiş ve poster gibi ürünlerin yanı sıra Inkscape üzerinden bir internet sitesi arayüzü tasarlanmanız bile mümkün. Onlarca farklı filtre, vektör ve ikon sunan Inkscape’in nesne manipülasyonu özelliğini kullanarak katman katman çalışabilir ve ortaya gerçekten profesyonel bir tasarım çıkarabilirsiniz.

Ücretsiz versiyonda bile filigran eklemiyor: Lucidpress

Lucidpress tasarım programının ücretli ve ücretsiz versiyonları bulunuyor. İki sürüm arasındaki tek fark sundukları özellikler. Lucidpress’in ücretsiz versiyonunu kullanarak onlarca farklı afiş taslağına ulaşabilir ve bunları dilediğiniz gibi özelleştirerek hayalinizdeki tasarıma imza atabilirsiniz. Üstelik ücretsiz versiyonda bile tasarımlarınıza filigran eklenmediği için Lucidpress ile gerçekten işe yarar afişler tasarlamanız mümkün.

Şablonlar üzerinden sınırlı tasarım: Posterini

Posterini de online olarak tasarım yapabileceğiniz bir internet sitesi. Ancak diğerlerinden biraz farklı çünkü pek özgür bir alan sunmuyor. Bunun yerine kullanıcılarına onlarca farklı afiş taslağı ve buna bağlı özelleştirme seçenekleri sunuyor. Ücretsiz sürümünde tüm özelliklerini kullanamıyorsunuz ancak eğer afiş tasarımı konusunda pek tecrübeniz yoksa ve bu işlere yeni yeni başlıyorsanız elinizin alışması açısından birkaç Posterini taslağı üzerinde çalışabilirsiniz.

Gerçek profesyoneller için: Adobe programları

Adobe uzun zamandır tasarım dünyasında zirveyi temsil eden programlar sunuyor. Afiş hazırlama konusunda da kimse kolay kolay Adobe programlarının eline su dökemez. Ancak afiş hazırlamak için kullanabileceğiniz Photoshop, Illustrator, Bridge, InDesign gibi Adobe programlarını hem öğrenmesi biraz zor hem de ücretsiz deneme sürümü sonrası ücretli olarak kullanmak gerekiyor. Yine de profesyonel tasarımlar için Adobe programlarına bir göz atmakta yarar var.

Yazı programı değil mi o: Microsoft Word

Şaşırtıcı ama gerçek. Yıllardır metin düzenleme programı olarak kullandığımız Microsoft Word ile harika afişler tasarlamanız mümkün. Elbette, listemizdeki diğer programlar kadar gelişmiş özellikler ya da kolay araçlar sunmuyor ancak biraz incelediğiniz zaman görsel ekleyebildiğinizi, efekt düzenlemesi yapabildiğinizi ve yazı fontlarını özelleştirebildiğinizi göreceksiniz. Üstelik bu işlemleri Online Word hizmeti üzerinden ücretsiz olarak yapmanız da mümkün.

Kendi filmine benzersiz bir afiş hazırlamak ya da favori filmine bir hayran çalışması yapmak isteyenlerin kullanabileceği afiş hazırlama programlarını listeledik ve kısaca programların öne çıkan özelliklerin bahsettik. Listemizde olmayan alternatif programları yorumlarda paylaşabilirsiniz.