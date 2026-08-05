Ağustos 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Hem Zam Hem İndirim!

Fiat’ın Ağustos 2026 binek araç fiyat listesi belli oldu. Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda Elektrikli, Topolino, Grande Panda Hibrit, 600 ve 500e modellerinin yer aldığı listede nakit kampanyalı fiyatlar özellikle Egea ailesi, Grande Panda Elektrikli ve 600 tarafında öne çıkıyor.

Fiat, Ağustos 2026 için geçerli güncel binek araç fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda Elektrikli, 500e, Topolino, Grande Panda Hibrit ve 600 modelleri bulunuyor.

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Bu içerikte Fiat’ın Ağustos 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım listelerini, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını, nakit kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini bir araya getirdik. İlk olarak markanın güncel başlangıç fiyatlarına bakalım.

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Fiat fiyat listesi - Ağustos 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Ağustos 2026) Egea Sedan 1.384.900 TL Egea Cross 1.850.500 TL Grande Panda Elektrikli 2026 1.494.900 500e 2026 2.249.900 TL Topolino 684.900 TL Grande Panda Elektrikli 2025 1.539.900 TL Grande Panda Hibrit 1.669.900 TL 600 1.669.900 TL 500e 2025 2.289.900 TL

Egea Sedan fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Multijet 130 Hp Gsr - Dizel Easy 1.6 Manuel 1.499.900 TL Multijet 130 Hp Gsr - Dizel Urban 1.6 Manuel 1.489.900 TL Multijet 130 Hp Gsr - Dizel Lounge 1.6 Manuel 1.674.900 TL Multijet 130 Hp Dct Gsr - Dizel Easy 1.6 Otomatik 1.789.900 TL Multijet 130 Hp Dct Gsr - Dizel Urban 1.6 Otomatik 1.859.900 TL Multijet 130 Hp Dct Gsr - Dizel Lounge 1.6 Otomatik 1.929.900 TL

Egea Sedan, Fiat’ın Türkiye’de geniş kullanıcı kitlesine ulaşan sedan modeli olarak listede yer alıyor. Dizel motorlu manuel ve otomatik seçeneklerle sunulan model, günlük kullanım, aile ihtiyaçları ve filo tercihleri için erişilebilir seçeneklerden biri olmayı sürdürüyor.

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Egea Cross fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ - Dizel Street 1.6 Otomatik 1.850.500 TL Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ - Dizel Urban 1.6 Otomatik 1.880.500 TL Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ - Dizel Lounge 1.6 Otomatik 1.950.500 TL Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ - Dizel Limited 1.6 Otomatik 1.990.500 TL

Egea Cross, Egea ailesinin crossover karakterli üyesi olarak daha yüksek gövde yapısı ve şehir kullanımına uygun pratikliğiyle öne çıkıyor. Otomatik şanzımanlı dizel seçeneklerle listelenen model, SUV benzeri kullanım beklentisi olan kullanıcılara hitap ediyor.

Grande Panda Elektrikli 2026 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat 83 kW/113 Hp - Elektrikli La Prima 44 kWh Otomatik 1.494.900 TL

Grande Panda Elektrikli, Fiat’ın şehir odaklı elektrikli modellerinden biri olarak Ağustos 2026 fiyat listesinde yer alıyor. Kompakt yapısı ve otomatik şanzımanlı elektrikli altyapısıyla günlük kullanım için konumlanan model, nakit kampanyalı fiyatıyla dikkat çekiyor.

500e 2026 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat 87 kW/118 Hp - Elektrik Giorgio Armani 42 kWh Otomatik 2.289.900 TL

500e, Fiat’ın tamamen elektrikli şehir otomobili ailesinde konumlanan modellerinden biri. Ağustos 2026 listesinde Giorgio Armani donanımıyla görünen 2026 model yılı versiyon, kompakt gövde yapısı ve elektrikli kullanım karakteriyle şehir odaklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Topolino fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat 6 kW/8 Hp - Elektrikli Topolino 5.4 kWh Otomatik 559.900 TL 6 kW/8 Hp - Elektrikli Topolino Plus 5.4 kWh Otomatik 584.900 TL

Topolino, Fiat’ın şehir içi kısa mesafe kullanımına odaklanan elektrikli mikro mobilite modeli olarak listede yer alıyor. Küçük boyutları ve sade ürün yapısıyla dar şehir alanlarında pratiklik arayan kullanıcılara hitap eden model, Ağustos listesinin en düşük fiyatlı seçeneği oldu.

Grande Panda Hibrit fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Mhev 110hp Edct - Hibrit Icon 1.2 Otomatik 1.669.900 TL - Mhev 110hp Edct - Hibrit La Prima 1.2 Otomatik 1.789.900 TL -

Grande Panda Hibrit, Fiat’ın Grande Panda ailesindeki hibrit motorlu seçenek olarak listede bulunuyor. Icon ve La Prima donanımlarıyla sunulan model, elektrikli versiyona alternatif olarak hibrit altyapı tercih eden kullanıcılar için daha geleneksel kullanım karakteri sunuyor.