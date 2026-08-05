Land Rover, Ağustos 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede Range Rover Evoque, Range Rover Velar, Range Rover Sport, Range Rover, Defender, Discovery ve Discovery Sport modelleri yer alıyor.
Bu içerikte Land Rover’ın Ağustos 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve azami anahtar teslim satış fiyatlarını inceliyoruz.
İçerikten Görseller
Land Rover fiyat listesi - Ağustos 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Ağustos 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|Range Rover Evoque
|6.681.045 TL
|-
|Discovery Sport
|8.171.309 TL
|-
|Range Rover Velar
|11.105.439 TL
|-
|Defender
|13.987.454 TL
|-
|Discovery
|16.791.399 TL
|-
|Range Rover Sport
|21.393.293 TL
|-
|Range Rover
|27.215.225 TL
|-
Range Rover Evoque fiyatları - Ağustos 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|Benzin - Mild Hybrid
|S / 1.498 cc - 160 bg
|6.681.045 TL
|-
|Benzin - Mild Hybrid
|DYNAMIC SE / 1.498 cc - 160 bg
|7.073.008 TL
|-
|Benzin - Plug-in Hybrid
|S / 1.498 cc - 269 bg
|7.965.294 TL
|-
|Benzin - Plug-in Hybrid
|DYNAMIC SE / 1.498 cc - 269 bg
|8.433.510 TL
|-
Range Rover Evoque, markanın kompakt SUV sınıfındaki giriş seçeneklerinden biri olarak listede yer alıyor. Mild hybrid ve plug-in hybrid motor seçenekleriyle sunulan model, şehir içi kullanımda premium SUV karakteri arayan kullanıcılar için daha erişilebilir Range Rover alternatifi oluşturuyor.
Range Rover Evoque opsiyon fiyatları - Ağustos 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
Discovery Sport fiyatları - Ağustos 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|Benzin - Plug-in Hybrid
|DYNAMIC S / 1.498 cc - 269 bg
|8.171.309 TL
|-
|Benzin - Plug-in Hybrid
|LANDMARK / 1.498 cc - 269 bg
|8.813.434 TL
|-
Discovery Sport, Land Rover ürün gamında daha kompakt ve aile kullanımına uygun SUV seçeneklerinden biri olarak konumlanıyor. Ağustos 2026 listesinde 2025 model yılıyla görünen araç, benzinli plug-in hybrid motor yapısı ve iki farklı donanım paketiyle satış listesinde yer alıyor.
Discovery Sport opsiyon fiyatları - Ağustos 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
Range Rover Velar fiyatları - Ağustos 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|Dizel - Mild Hybrid
|S / 1.997 cc - 204 bg
|11.105.439 TL
|-
|Dizel - Mild Hybrid
|DYNAMIC SE / 1.997 cc - 204 bg
|12.310.025 TL
|-
Range Rover Velar, Evoque ile daha büyük Range Rover modelleri arasında konumlanan SUV seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Ağustos 2026 listesinde dizel mild hybrid motor ve iki farklı donanım paketiyle yer alan model, tasarım odaklı premium SUV isteyenlere hitap ediyor.
Range Rover Velar opsiyon fiyatları - Ağustos 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
Defender fiyatları - Ağustos 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|Dizel - Mild Hybrid
|Defender 110 ULTIMATE / 2.997 cc - 200 bg
|13.987.454 TL
|-
|Benzin - Mild Hybrid
|Defender 110 OCTA / 4.395 cc - 635 bg
|34.337.988 TL
|-
|Benzin - Mild Hybrid
|Defender 110 OCTA BLACK / 4.395 cc - 635 bg
|36.713.850 TL
|-
|Dizel - Mild Hybrid
|Defender 130 X-DYNAMIC HSE / 2.997 cc - 350 bg
|20.537.127 TL
|-
Defender, Land Rover’ın arazi karakteri en belirgin modellerinden biri olarak 110 ve 130 gövde seçenekleriyle listede bulunuyor. Ağustos 2026 fiyatlarında dizel mild hybrid seçeneğin yanında OCTA ve OCTA Black gibi benzinli mild hybrid versiyonlar da yer alıyor.
Defender opsiyon fiyatları - Ağustos 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
Discovery fiyatları - Ağustos 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|Dizel - Mild Hybrid
|DYNAMIC HSE / 2.997 cc - 350 bg
|16.791.399 TL
|-
|Dizel - Mild Hybrid
|TEMPEST / 2.997 cc - 350 bg
|18.375.307 TL
|-
Discovery, Land Rover ürün gamında geniş SUV karakteriyle öne çıkan modeller arasında yer alıyor. Ağustos 2026 listesinde dizel mild hybrid motorla sunulan araç, DYNAMIC HSE ve TEMPEST donanım paketleriyle fiyatlandırılmış durumda.
Discovery opsiyon fiyatları - Ağustos 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
Range Rover Sport fiyatları - Ağustos 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|Dizel - Mild Hybrid
|DYNAMIC SE / 2.997 cc - 300 bg
|21.393.293 TL
|-
|Dizel - Mild Hybrid
|DYNAMIC HSE / 2.997 cc - 300 bg
|23.469.497 TL
|-
|Dizel - Mild Hybrid
|AUTOBIOGRAPHY / 2.997 cc - 350 bg
|24.475.493 TL
|-
|Benzin - Mild Hybrid
|SV BLACK / 4.395 cc - 615 bg
|39.004.095 TL
|-
Range Rover Sport, Range Rover ailesinde daha sportif karakterli büyük SUV seçeneklerinden biri olarak konumlanıyor. Ağustos 2026 listesinde dizel mild hybrid versiyonların yanında SV Black adlı benzinli mild hybrid seçenek de yer alıyor.
Range Rover Sport opsiyon fiyatları - Ağustos 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
Range Rover fiyatları - Ağustos 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|Dizel - Mild Hybrid
|Standard Wheelbase SIGNATURE / 2.997 cc - 300 bg
|27.215.225 TL
|-
|Dizel - Mild Hybrid
|Standard Wheelbase SIGNATURE PLUS / 2.997 cc - 300 bg
|28.670.708 TL
|-
|Dizel - Mild Hybrid
|Standard Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.997 cc - 350 bg
|33.144.177 TL
|-
|Benzin - Plug-in Hybrid
|Standard Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.996 cc - 460 bg
|33.208.390 TL
|-
|Benzin - Mild Hybrid
|Standard Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 4.395 cc - 530 bg
|36.221.554 TL
|-
|Benzin - Mild Hybrid
|Standard Wheelbase SV BLACK / 4.395 cc - 615 bg
|47.694.184 TL
|-
|Dizel - Mild Hybrid
|Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.996 cc - 350 bg
|34.342.810 TL
|-
|Dizel - Mild Hybrid
|Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY 7-KOLTUK / 2.996 cc - 350 bg
|33.443.836 TL
|-
|Benzin - Plug-in Hybrid
|Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.996 cc - 460 bg
|33.679.281 TL
|-
|Benzin - Mild Hybrid
|Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 4.395 cc - 530 bg
|37.462.995 TL
|-
Range Rover, markanın lüks SUV ürün gamının en üst basamaklarından biri olarak listede yer alıyor. Standard Wheelbase ve Long Wheelbase seçenekleriyle sunulan modelde dizel mild hybrid, benzinli plug-in hybrid ve benzinli mild hybrid versiyonlar birlikte bulunuyor.
Range Rover opsiyon fiyatları - Ağustos 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
Kaynak: Land Rover Türkiye