Land Rover’ın Ağustos 2026 fiyat listesi belli oldu. Range Rover Evoque 6.681.045 TL’den başlarken, Range Rover ailesinde SV Black versiyonu 47.694.184 TL’ye kadar çıkıyor. Listede Discovery Sport, Discovery, Defender, Range Rover Sport ve Velar da yer alırken bazı modellerde takas desteği bilgisi öne çıkıyor.

Land Rover, Ağustos 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede Range Rover Evoque, Range Rover Velar, Range Rover Sport, Range Rover, Defender, Discovery ve Discovery Sport modelleri yer alıyor.

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Bu içerikte Land Rover’ın Ağustos 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve azami anahtar teslim satış fiyatlarını inceliyoruz.

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Land Rover fiyat listesi - Ağustos 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Ağustos 2026) Kampanyalı Fiyatı Range Rover Evoque 6.681.045 TL - Discovery Sport 8.171.309 TL - Range Rover Velar 11.105.439 TL - Defender 13.987.454 TL - Discovery 16.791.399 TL - Range Rover Sport 21.393.293 TL - Range Rover 27.215.225 TL -

Range Rover Evoque fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Benzin - Mild Hybrid S / 1.498 cc - 160 bg 6.681.045 TL - Benzin - Mild Hybrid DYNAMIC SE / 1.498 cc - 160 bg 7.073.008 TL - Benzin - Plug-in Hybrid S / 1.498 cc - 269 bg 7.965.294 TL - Benzin - Plug-in Hybrid DYNAMIC SE / 1.498 cc - 269 bg 8.433.510 TL -

Range Rover Evoque, markanın kompakt SUV sınıfındaki giriş seçeneklerinden biri olarak listede yer alıyor. Mild hybrid ve plug-in hybrid motor seçenekleriyle sunulan model, şehir içi kullanımda premium SUV karakteri arayan kullanıcılar için daha erişilebilir Range Rover alternatifi oluşturuyor.

Range Rover Evoque opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Discovery Sport fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Benzin - Plug-in Hybrid DYNAMIC S / 1.498 cc - 269 bg 8.171.309 TL - Benzin - Plug-in Hybrid LANDMARK / 1.498 cc - 269 bg 8.813.434 TL -

Discovery Sport, Land Rover ürün gamında daha kompakt ve aile kullanımına uygun SUV seçeneklerinden biri olarak konumlanıyor. Ağustos 2026 listesinde 2025 model yılıyla görünen araç, benzinli plug-in hybrid motor yapısı ve iki farklı donanım paketiyle satış listesinde yer alıyor.

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Discovery Sport opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Range Rover Velar fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Dizel - Mild Hybrid S / 1.997 cc - 204 bg 11.105.439 TL - Dizel - Mild Hybrid DYNAMIC SE / 1.997 cc - 204 bg 12.310.025 TL -

Range Rover Velar, Evoque ile daha büyük Range Rover modelleri arasında konumlanan SUV seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Ağustos 2026 listesinde dizel mild hybrid motor ve iki farklı donanım paketiyle yer alan model, tasarım odaklı premium SUV isteyenlere hitap ediyor.

Range Rover Velar opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Defender fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Dizel - Mild Hybrid Defender 110 ULTIMATE / 2.997 cc - 200 bg 13.987.454 TL - Benzin - Mild Hybrid Defender 110 OCTA / 4.395 cc - 635 bg 34.337.988 TL - Benzin - Mild Hybrid Defender 110 OCTA BLACK / 4.395 cc - 635 bg 36.713.850 TL - Dizel - Mild Hybrid Defender 130 X-DYNAMIC HSE / 2.997 cc - 350 bg 20.537.127 TL -

Defender, Land Rover’ın arazi karakteri en belirgin modellerinden biri olarak 110 ve 130 gövde seçenekleriyle listede bulunuyor. Ağustos 2026 fiyatlarında dizel mild hybrid seçeneğin yanında OCTA ve OCTA Black gibi benzinli mild hybrid versiyonlar da yer alıyor.

Defender opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Discovery fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Dizel - Mild Hybrid DYNAMIC HSE / 2.997 cc - 350 bg 16.791.399 TL - Dizel - Mild Hybrid TEMPEST / 2.997 cc - 350 bg 18.375.307 TL -

Discovery, Land Rover ürün gamında geniş SUV karakteriyle öne çıkan modeller arasında yer alıyor. Ağustos 2026 listesinde dizel mild hybrid motorla sunulan araç, DYNAMIC HSE ve TEMPEST donanım paketleriyle fiyatlandırılmış durumda.

Discovery opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Range Rover Sport fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Dizel - Mild Hybrid DYNAMIC SE / 2.997 cc - 300 bg 21.393.293 TL - Dizel - Mild Hybrid DYNAMIC HSE / 2.997 cc - 300 bg 23.469.497 TL - Dizel - Mild Hybrid AUTOBIOGRAPHY / 2.997 cc - 350 bg 24.475.493 TL - Benzin - Mild Hybrid SV BLACK / 4.395 cc - 615 bg 39.004.095 TL -

Range Rover Sport, Range Rover ailesinde daha sportif karakterli büyük SUV seçeneklerinden biri olarak konumlanıyor. Ağustos 2026 listesinde dizel mild hybrid versiyonların yanında SV Black adlı benzinli mild hybrid seçenek de yer alıyor.

Range Rover Sport opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Range Rover fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Dizel - Mild Hybrid Standard Wheelbase SIGNATURE / 2.997 cc - 300 bg 27.215.225 TL - Dizel - Mild Hybrid Standard Wheelbase SIGNATURE PLUS / 2.997 cc - 300 bg 28.670.708 TL - Dizel - Mild Hybrid Standard Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.997 cc - 350 bg 33.144.177 TL - Benzin - Plug-in Hybrid Standard Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.996 cc - 460 bg 33.208.390 TL - Benzin - Mild Hybrid Standard Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 4.395 cc - 530 bg 36.221.554 TL - Benzin - Mild Hybrid Standard Wheelbase SV BLACK / 4.395 cc - 615 bg 47.694.184 TL - Dizel - Mild Hybrid Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.996 cc - 350 bg 34.342.810 TL - Dizel - Mild Hybrid Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY 7-KOLTUK / 2.996 cc - 350 bg 33.443.836 TL - Benzin - Plug-in Hybrid Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.996 cc - 460 bg 33.679.281 TL - Benzin - Mild Hybrid Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 4.395 cc - 530 bg 37.462.995 TL -

Range Rover, markanın lüks SUV ürün gamının en üst basamaklarından biri olarak listede yer alıyor. Standard Wheelbase ve Long Wheelbase seçenekleriyle sunulan modelde dizel mild hybrid, benzinli plug-in hybrid ve benzinli mild hybrid versiyonlar birlikte bulunuyor.

Range Rover opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Land Rover Türkiye