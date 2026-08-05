Suzuki’nin Ağustos 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel listesinde Vitara Hibrit, S-Cross Hibrit ve Swift Hibrit modelleri yer alıyor. Vitara Hibrit’te 219 bin TL’ye varan kampanya farkı dikkat çekerken, Swift Hibrit tarafında 2025 model kampanyalı fiyatlar paylaşıldı.

Suzuki, Ağustos 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede Vitara Hibrit, S-Cross Hibrit ve Swift Hibrit modelleri yer alıyor. Vitara ve S-Cross tarafında 2026 model liste fiyatlarıyla kampanyalı anahtar teslim fiyatlar birlikte sunuluyor.

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Bu içerikte Suzuki’nin Ağustos 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve kampanyalı anahtar teslim fiyatlarını inceliyoruz. Swift Hibrit bölümünde ise paylaşılan fiyatların 2025 model kampanyalı anahtar teslim fiyatı olarak listelendiğini ayrıca belirtelim.

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Suzuki fiyat listesi - Ağustos 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Ağustos 2026) Kampanyalı Fiyatı Vitara Hibrit 2.108.000 TL 2.063.000 TL S-Cross Hibrit 2.253.000 TL 2.133.000 TL Swift Hibrit - 2.079.000 TL

Vitara Hibrit fiyatları - Ağustos 2026

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.4 MHEV, Benzinli 6AT GL Elegance Tek Renk, 4x2 2.108.000 TL 2.063.000 TL 1.4 MHEV, Benzinli 6AT GL Elegance Çift Renk, 4x2 2.158.000 TL 2.113.000 TL 1.4 MHEV, Benzinli 6AT AllGrip GL Elegance Tek Renk, 4x4 2.329.000 TL 2.249.000 TL 1.4 MHEV, Benzinli 6AT AllGrip GL Elegance Çift Renk, 4x4 2.379.000 TL 2.299.000 TL 1.4 MHEV, Benzinli 6AT GLX Black Edition Çift Renk, 4x2 2.604.000 TL 2.385.000 TL 1.4 MHEV, Benzinli 6AT AllGrip GLX Black Edition Çift Renk, 4x4 2.649.000 TL 2.585.000 TL

Vitara Hibrit, Suzuki’nin kompakt SUV sınıfındaki temsilcilerinden biri olarak benzinli MHEV motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla listede yer alıyor. 4x2 ve AllGrip 4x4 seçenekleriyle sunulan model, şehir içi kullanım ile daha çok yönlü sürüş beklentisini birlikte karşılamak isteyenlere hitap ediyor.

Vitara Hibrit opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

S-Cross Hibrit fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.4 MHEV, Benzinli 6AT GL Elegance, 4x2 2.253.000 TL 2.133.000 TL 1.4 MHEV, Benzinli 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance, 4x4 2.570.000 TL 2.530.000 TL 1.4 MHEV, Benzinli 6AT GLX Black Edition, 4x2 2.680.000 TL 2.585.000 TL 1.4 MHEV, Benzinli 6AT AllGrip GLX Black Edition, 4x4 2.783.000 TL 2.699.000 TL

S-Cross Hibrit, Suzuki ürün gamında SUV gövde yapısını hibrit destekli benzinli motorla birleştiren modellerden biri olarak öne çıkıyor. GL Elegance ve GLX Black Edition donanımlarıyla listelenen araçta 4x2 ve 4x4 çekiş seçenekleri farklı kullanım beklentilerine göre alternatif oluşturuyor.

S-Cross Hibrit opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Swift Hibrit fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 MHEV, Benzinli CVT LIFE Tek Renk, 4x2 - 2.079.000 TL 1.2 MHEV, Benzinli CVT LIFE Çift Renk, 4x2 - 2.109.000 TL

Swift Hibrit, kompakt ölçüleri ve hibrit destekli benzinli motor yapısıyla şehir içi kullanım odağında konumlanan modellerden biri. Ağustos 2026 listesinde LIFE donanımı, CVT şanzıman ve 4x2 çekiş sistemiyle yer alan Swift için 2025 model kampanyalı fiyatlar paylaşılmış durumda.

Swift Hibrit opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Suzuki Türkiye