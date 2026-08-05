Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Ağustos 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Tüm Modellere Zam Geldi!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Volkswagen Ağustos 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel listesinde Taigo, T-Cross, Golf, Yeni T-Roc, Tiguan, Tayron, Passat, ID.4, ID.7, Golf GTI, Golf R ve Touareg modelleri yer alıyor.

Ağustos 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Tüm Modellere Zam Geldi!
Deniz Şen Deniz Şen /

Volkswagen, Ağustos 2026 dönemi için geçerli olacak güncel sıfır otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede markanın kompakt hatchback, SUV, elektrikli ve performans odaklı modelleri bir arada yer alıyor. 2026 model yılı tarafında Taigo, T-Cross, Golf, Yeni T-Roc, Tiguan ve Tayron öne çıkıyor.

Bu içerikte Volkswagen’in Ağustos 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. Listede kampanyalı anahtar teslim fiyat bilgisi paylaşılmadığı için ilgili alanlar tablolarda “-” olarak gösterildi. İlk olarak markanın tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.

İçerikten Görseller

Ağustos 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Tüm Modellere Zam Geldi!
Volkswagen Taigo
Volkswagen T-Cross
Volkswagen Golf
Volkswagen T-Roc +3

Volkswagen fiyat listesi - Ağustos 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Ağustos 2026) Kampanyalı Fiyatı
Taigo 2.230.000 TL -
T-Cross 2.343.000 TL -
Golf 2.326.000 TL -
Yeni T-Roc 2.838.000 TL -
Tiguan 3.504.000 TL -
Tayron 3.776.000 TL -
ID.4 3.126.150 TL -
Passat 3.708.000 TL -
ID.7 4.415.150 TL -
Golf GTI 5.777.000 TL -
Golf R 6.683.150 TL -
Touareg 10.717.150 TL -

Taigo fiyatları - Ağustos 2026

Volkswagen Taigo

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.0 TSI 95 PS Benzin Life, Manuel 2.230.000 TL -
1.0 TSI 116 PS Benzin Life, DSG 2.674.000 TL -
1.0 TSI 116 PS Benzin Style, DSG 3.015.000 TL -
1.0 TSI 116 PS Benzin R-Line, DSG 3.144.000 TL -
1.5 TSI 150 PS Benzin Style, DSG 3.207.000 TL -
1.5 TSI 150 PS Benzin R-Line, DSG 3.431.000 TL -

Taigo, Volkswagen’in coupe-SUV çizgisine sahip kompakt modellerinden biri olarak şehir içi kullanım ile yüksek gövde karakterini bir araya getiriyor. Manuel ve DSG şanzıman seçenekleriyle listelenen model, Ağustos 2026 döneminde geniş donanım yapısıyla ürün gamındaki yerini koruyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Taigo opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 19.310 TL İlgili versiyonlar
Panoramik Açılır Cam Tavan 55.700 TL İlgili versiyonlar

T-Cross fiyatları - Ağustos 2026

Volkswagen T-Cross

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.0 TSI 116 PS Benzin Life, Manuel 2.343.000 TL -
1.0 TSI 116 PS Benzin Life, DSG 2.764.000 TL -
1.0 TSI 116 PS Benzin Style, DSG 2.927.000 TL -
1.0 TSI 116 PS Benzin R-Line, DSG 3.039.000 TL -

T-Cross, kompakt SUV sınıfında pratik ölçüler ve yüksek sürüş pozisyonunu bir arada sunan Volkswagen modellerinden biri. Ağustos 2026 listesinde 1.0 TSI benzinli motorla yer alan model, manuel başlangıç versiyonunun yanında DSG şanzımanlı donanım seçenekleriyle de listeleniyor.

T-Cross opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 18.220 TL İlgili versiyonlar

Golf fiyatları - Ağustos 2026

Volkswagen Golf

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 TSI 116 PS Benzin Impression, Manuel 2.326.000 TL -
1.5 eTSI 116 PS Benzin Life, DSG 2.914.000 TL -
1.5 eTSI 116 PS Benzin Style, DSG 3.287.000 TL -
1.5 eTSI 150 PS Benzin Style, DSG 3.495.000 TL -
1.5 eTSI 150 PS Benzin R-Line, DSG 3.727.000 TL -

Golf, Volkswagen’in kompakt hatchback sınıfındaki en bilinen modellerinden biri olmaya devam ediyor. Ağustos 2026 fiyat listesinde manuel şanzımanlı başlangıç seçeneğinin yanı sıra eTSI motorlu DSG versiyonlar da bulunuyor. Model, günlük kullanım ve aile ihtiyaçlarına yönelik dengeli yapısıyla konumlanıyor.

Golf opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 21.520 TL İlgili versiyonlar
Panoramik Açılır Cam Tavan 63.550 TL İlgili versiyonlar

Yeni T-Roc fiyatları - Ağustos 2026

Volkswagen T-Roc

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Life, DSG 2.838.000 TL -
1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Style, DSG 3.411.000 TL -
1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin R-Line, DSG 3.523.000 TL -

Yeni T-Roc, kompakt SUV sınıfında tasarım odaklı yapısıyla Volkswagen ürün gamında dikkat çeken modeller arasında yer alıyor. Ağustos 2026 listesinde 1.5 eTSI ACT motor ve DSG şanzıman kombinasyonuyla sunulan araç, Life, Style ve R-Line donanım seçenekleriyle listeleniyor.

Yeni T-Roc opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 18.990 TL İlgili versiyonlar
Panoramik Açılır Cam Tavan 66.670 TL İlgili versiyonlar

Tiguan fiyatları - Ağustos 2026

Volkswagen Tiguan

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Life, DSG 3.504.000 TL -
1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Elegance, DSG 4.505.000 TL -
1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin R-Line, DSG 4.806.000 TL -
2.0 TDI SCR 193 PS Dizel Elegance, 4MOTION DSG 6.441.000 TL -
2.0 TDI SCR 193 PS Dizel R-Line, 4MOTION DSG 6.815.000 TL -

Tiguan, Volkswagen’in SUV ürün gamındaki en önemli modellerinden biri olarak geniş motor ve donanım seçenekleriyle listede yer alıyor. Benzinli eTSI seçeneklerin yanında 4MOTION çekiş sistemine sahip dizel versiyonlar da Temmuz 2026 fiyat listesinde bulunuyor.

Tiguan opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 20.910 TL İlgili versiyonlar
Panoramik Açılır Cam Tavan 74.010 TL İlgili versiyonlar

Tayron fiyatları - Ağustos 2026

Volkswagen Tayron

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Life, DSG 3.776.000 TL -
1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Life 7 koltuklu, DSG 4.082.000 TL -
1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Elegance, DSG 4.829.000 TL -
1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Elegance 7 koltuklu, DSG 4.794.000 TL -
1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin R-Line, DSG 4.938.000 TL -
1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin R-Line 7 koltuklu, DSG 5.153.000 TL -

Tayron, Volkswagen’in SUV ailesinde daha geniş kullanım alanı arayanlara hitap eden modellerden biri olarak konumlanıyor. Ağustos 2026 fiyat listesinde 5 ve 7 koltuklu versiyonlarla sunulan araç, Life, Elegance ve R-Line donanım seçenekleriyle yer alıyor.

Tayron opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 20.960 TL İlgili versiyonlar
Panoramik Açılır Cam Tavan 74.010 TL İlgili versiyonlar

Passat fiyatları - Ağustos 2026

Volkswagen Passat Variant

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 eTSI 150 PS Benzin Impression, DSG 3.708.000 TL -
1.5 eTSI 150 PS Benzin Business, DSG 4.431.000 TL -
1.5 eTSI 150 PS Benzin Elegance, DSG 4.918.000 TL -
1.5 eTSI 150 PS Benzin R-Line, DSG 5.054.000 TL -
2.0 TDI SCR 193 PS Dizel Elegance, 4MOTION DSG 7.419.000 TL -
2.0 TSI 265 PS Benzin R-Line, 4MOTION DSG 7.461.000 TL -
2.0 TDI SCR 193 PS Dizel R-Line, 4MOTION DSG 7.596.000 TL -

Passat, Volkswagen’in geniş aile otomobili karakterini sürdüren modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Ağustos 2026 fiyatlarında eTSI benzinli motor seçeneklerinin yanında dizel ve 4MOTION çekişli versiyonlar da bulunuyor. Variant gövde yapısı, modelin pratik kullanım tarafını destekliyor.

Passat opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 37.980 TL İlgili versiyonlar
Panoramik Açılır Cam Tavan 74.350 TL İlgili versiyonlar
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

Yüksek Kilometrelerde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Otomatik Vitesler

Yüksek Kilometrelerde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Otomatik Vitesler

Araç Muayenesinde Yeni Dönem: 2026 Güncel Araç Kontrol Listesi ve Tüm Değişiklikler

Araç Muayenesinde Yeni Dönem: 2026 Güncel Araç Kontrol Listesi ve Tüm Değişiklikler

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

ÖTV Muafiyetli Renault Duster vs Renault Boreal vs Toyota C-HR Karşılaştırma: Hangisini Almak Daha Mantıklı?

ÖTV Muafiyetli Renault Duster vs Renault Boreal vs Toyota C-HR Karşılaştırma: Hangisini Almak Daha Mantıklı?

Boşuna 'Yıldız' Değil: Mercedes'lerdeki Mühendislik Harikası Silecek Detayı

Boşuna 'Yıldız' Değil: Mercedes'lerdeki Mühendislik Harikası Silecek Detayı

Araba Fiyat Elektrikli Araba Volkswagen

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

Dizel, Mazot, Motorin: Aynı Yakıtın Neden 3 Farklı İsmi Var? İşte Sebebi

Dizel, Mazot, Motorin: Aynı Yakıtın Neden 3 Farklı İsmi Var? İşte Sebebi

250 Bin TL Civarında Alınabilecek En Sorunsuz Arabalar

250 Bin TL Civarında Alınabilecek En Sorunsuz Arabalar

Audi’nin Bu 'Basit' Klima Menfezindeki Hayran Duyulası Mühendislik Detayları

Audi’nin Bu 'Basit' Klima Menfezindeki Hayran Duyulası Mühendislik Detayları

Yüksek Kilometrelerde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Otomatik Vitesler

Yüksek Kilometrelerde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Otomatik Vitesler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com