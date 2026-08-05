Volkswagen Ağustos 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel listesinde Taigo, T-Cross, Golf, Yeni T-Roc, Tiguan, Tayron, Passat, ID.4, ID.7, Golf GTI, Golf R ve Touareg modelleri yer alıyor.

Volkswagen, Ağustos 2026 dönemi için geçerli olacak güncel sıfır otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede markanın kompakt hatchback, SUV, elektrikli ve performans odaklı modelleri bir arada yer alıyor. 2026 model yılı tarafında Taigo, T-Cross, Golf, Yeni T-Roc, Tiguan ve Tayron öne çıkıyor.

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Bu içerikte Volkswagen’in Ağustos 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. Listede kampanyalı anahtar teslim fiyat bilgisi paylaşılmadığı için ilgili alanlar tablolarda “-” olarak gösterildi. İlk olarak markanın tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.

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Volkswagen fiyat listesi - Ağustos 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Ağustos 2026) Kampanyalı Fiyatı Taigo 2.230.000 TL - T-Cross 2.343.000 TL - Golf 2.326.000 TL - Yeni T-Roc 2.838.000 TL - Tiguan 3.504.000 TL - Tayron 3.776.000 TL - ID.4 3.126.150 TL - Passat 3.708.000 TL - ID.7 4.415.150 TL - Golf GTI 5.777.000 TL - Golf R 6.683.150 TL - Touareg 10.717.150 TL -

Taigo fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 TSI 95 PS Benzin Life, Manuel 2.230.000 TL - 1.0 TSI 116 PS Benzin Life, DSG 2.674.000 TL - 1.0 TSI 116 PS Benzin Style, DSG 3.015.000 TL - 1.0 TSI 116 PS Benzin R-Line, DSG 3.144.000 TL - 1.5 TSI 150 PS Benzin Style, DSG 3.207.000 TL - 1.5 TSI 150 PS Benzin R-Line, DSG 3.431.000 TL -

Taigo, Volkswagen’in coupe-SUV çizgisine sahip kompakt modellerinden biri olarak şehir içi kullanım ile yüksek gövde karakterini bir araya getiriyor. Manuel ve DSG şanzıman seçenekleriyle listelenen model, Ağustos 2026 döneminde geniş donanım yapısıyla ürün gamındaki yerini koruyor.

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Taigo opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 19.310 TL İlgili versiyonlar Panoramik Açılır Cam Tavan 55.700 TL İlgili versiyonlar

T-Cross fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 TSI 116 PS Benzin Life, Manuel 2.343.000 TL - 1.0 TSI 116 PS Benzin Life, DSG 2.764.000 TL - 1.0 TSI 116 PS Benzin Style, DSG 2.927.000 TL - 1.0 TSI 116 PS Benzin R-Line, DSG 3.039.000 TL -

T-Cross, kompakt SUV sınıfında pratik ölçüler ve yüksek sürüş pozisyonunu bir arada sunan Volkswagen modellerinden biri. Ağustos 2026 listesinde 1.0 TSI benzinli motorla yer alan model, manuel başlangıç versiyonunun yanında DSG şanzımanlı donanım seçenekleriyle de listeleniyor.

T-Cross opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 18.220 TL İlgili versiyonlar

Golf fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 TSI 116 PS Benzin Impression, Manuel 2.326.000 TL - 1.5 eTSI 116 PS Benzin Life, DSG 2.914.000 TL - 1.5 eTSI 116 PS Benzin Style, DSG 3.287.000 TL - 1.5 eTSI 150 PS Benzin Style, DSG 3.495.000 TL - 1.5 eTSI 150 PS Benzin R-Line, DSG 3.727.000 TL -

Golf, Volkswagen’in kompakt hatchback sınıfındaki en bilinen modellerinden biri olmaya devam ediyor. Ağustos 2026 fiyat listesinde manuel şanzımanlı başlangıç seçeneğinin yanı sıra eTSI motorlu DSG versiyonlar da bulunuyor. Model, günlük kullanım ve aile ihtiyaçlarına yönelik dengeli yapısıyla konumlanıyor.

Golf opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 21.520 TL İlgili versiyonlar Panoramik Açılır Cam Tavan 63.550 TL İlgili versiyonlar

Yeni T-Roc fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Life, DSG 2.838.000 TL - 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Style, DSG 3.411.000 TL - 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin R-Line, DSG 3.523.000 TL -

Yeni T-Roc, kompakt SUV sınıfında tasarım odaklı yapısıyla Volkswagen ürün gamında dikkat çeken modeller arasında yer alıyor. Ağustos 2026 listesinde 1.5 eTSI ACT motor ve DSG şanzıman kombinasyonuyla sunulan araç, Life, Style ve R-Line donanım seçenekleriyle listeleniyor.

Yeni T-Roc opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 18.990 TL İlgili versiyonlar Panoramik Açılır Cam Tavan 66.670 TL İlgili versiyonlar

Tiguan fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Life, DSG 3.504.000 TL - 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Elegance, DSG 4.505.000 TL - 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin R-Line, DSG 4.806.000 TL - 2.0 TDI SCR 193 PS Dizel Elegance, 4MOTION DSG 6.441.000 TL - 2.0 TDI SCR 193 PS Dizel R-Line, 4MOTION DSG 6.815.000 TL -

Tiguan, Volkswagen’in SUV ürün gamındaki en önemli modellerinden biri olarak geniş motor ve donanım seçenekleriyle listede yer alıyor. Benzinli eTSI seçeneklerin yanında 4MOTION çekiş sistemine sahip dizel versiyonlar da Temmuz 2026 fiyat listesinde bulunuyor.

Tiguan opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 20.910 TL İlgili versiyonlar Panoramik Açılır Cam Tavan 74.010 TL İlgili versiyonlar

Tayron fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Life, DSG 3.776.000 TL - 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Life 7 koltuklu, DSG 4.082.000 TL - 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Elegance, DSG 4.829.000 TL - 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Elegance 7 koltuklu, DSG 4.794.000 TL - 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin R-Line, DSG 4.938.000 TL - 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin R-Line 7 koltuklu, DSG 5.153.000 TL -

Tayron, Volkswagen’in SUV ailesinde daha geniş kullanım alanı arayanlara hitap eden modellerden biri olarak konumlanıyor. Ağustos 2026 fiyat listesinde 5 ve 7 koltuklu versiyonlarla sunulan araç, Life, Elegance ve R-Line donanım seçenekleriyle yer alıyor.

Tayron opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 20.960 TL İlgili versiyonlar Panoramik Açılır Cam Tavan 74.010 TL İlgili versiyonlar

Passat fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 eTSI 150 PS Benzin Impression, DSG 3.708.000 TL - 1.5 eTSI 150 PS Benzin Business, DSG 4.431.000 TL - 1.5 eTSI 150 PS Benzin Elegance, DSG 4.918.000 TL - 1.5 eTSI 150 PS Benzin R-Line, DSG 5.054.000 TL - 2.0 TDI SCR 193 PS Dizel Elegance, 4MOTION DSG 7.419.000 TL - 2.0 TSI 265 PS Benzin R-Line, 4MOTION DSG 7.461.000 TL - 2.0 TDI SCR 193 PS Dizel R-Line, 4MOTION DSG 7.596.000 TL -

Passat, Volkswagen’in geniş aile otomobili karakterini sürdüren modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Ağustos 2026 fiyatlarında eTSI benzinli motor seçeneklerinin yanında dizel ve 4MOTION çekişli versiyonlar da bulunuyor. Variant gövde yapısı, modelin pratik kullanım tarafını destekliyor.

Passat opsiyon fiyatları - Ağustos 2026