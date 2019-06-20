Azğında Elektronik Sigara Patlayan Gencin Çenesi Kırıldı

Amerika'nın Utah eyaletinde yaşayan 17 yaşındaki bir genç, elektronik sigarasının ağzında patlaması sonucunda ağır yaralandı. Çenesi kırılan ve pek çok dişi sökülen talihsiz genç, altı haftalık bir tedavi sürecinin sonunda çenesini yeniden kullanabilecek.

Elektronik sigaraların hayatımıza girmesiyle birlikte bu ürünlerin güvenliği pek çok alanda da tartışma konusu oldu. Ürünlerin henüz çok yeni olmaları ve uzun dönemli etkilerinin bilinmeyişi, sağlık açısından risklerinin neler olduğunun anlaşılmasını zorlaştırıyor. Likitlerde kullanılan tatlandırıcı aromalar da sürekli tartışılıyor. Ancak elektronik sigaranın gündeme gelmesine neden olan durum bu kez tamamen farklı.

Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir açıklama yapmak gerekiyor. Elektronik sigaralar Lityum iyon pillerinden güç alırlar. Bu piller elektronik sigaraların yanı sıra, dizüstü bilgisayar ve akıllı telefon gibi elektronik cihazlarda da kullanılmalarıyla bilinirler. Bu pillerin yapısı hem şarj edilebilirlik hem de uzun ömürleri nedeniyle pek çok alanda kullanım avantajı sağlar. Ancak bununla birlikte bazı riskler de içerirler. Yüksek sıcaklık, sıvı teması, pillerin dış kısımlarında bulunan kaplamaların soyulması gibi durumlar, bu pillerin tutuşup, patlamalarına neden olabilir. Bu yüzden kullandığınız bir cihazda (elektronik sigara olması şart değil) lityum iyon pil kullanılıyorsa, bu pilin tutuşma veya patlama olasılığı vardır. Bu yüzden dikkat etmeniz gereken bazı durumlar var. Bu durumlara kısaca değinmek gerekirse;

Özellikle pillerin sağlam bir şekilde korunduğundan emin olmanız gerekiyor. Pillerin kaplamalarında hasar varsa bu kaplamayı değiştirmeli ya da yeni bir pil almalısınız.

Lityum iyon pilleri doğrudan güneş ışığına maruz bırakmak, bu pillerin dış etkenler nedeniyle ısınmasına neden olacaktır. Bu ısınma, patlamaya yol açabilir.

Kullanıma bağlı olarak pillerin ısınması da patlamaya yol açabilir. Elektronik sigara, dizüstü bilgisayar ya da bu tip pilleri içeren herhangi bir ürün kullanıyorsanız uzun süreli kullanımların pillerin ısınmasına neden olacağını unutmamalısınız.

Lityum iyon piller için kritik öneme sahip olan bir diğer durumda sıvı teması veya bir şekilde ıslanma, nemlenme. Pillerin her ne sebepten olursa olsun ıslanmaması gerekiyor. Eğer pilin koruyucu kaplamasının iç kısmında ıslaklık, nemlilik gibi bir durum gördüyseniz, duruma müdahele etmek önemlidir. Böyle bir durumda pili değiştirmek ya da bu piller için üretilmiş olan PVC kaplamaları yenilemek iyi bir tercih olacaktır.

Amerika'nın Utah eyaletinde yaşanan bir olayda ise 17 yaşındaki bir gencin ağzında elektronik sigara patladı. Patlamanın şiddeti çocuğun çenesini kırmaya, dişlerini dökmeye ve talihsiz gencin ağzında geniş yaraların açılmasına neden oldu. Eletronik sigarası ağzında patlayan genç, yaklaşık 2 saat sonra sağlık merkezine geldi. Salt Lake City Çocuk Hastanesi'nde talihsiz gence ilk müdaheleyi yapan Doktor Katie Russell, yaşanan olayın boyutlarını "Bu genci gördüğümde, bir elektronik sigaranın neler yapabileceği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Çenenizi kırmak için çok fazla güç gerekiyor." diyerek gözler önüne serdi.

Yapılan müdahelelerle ilgili de açıklamalarda bulunan Russell, diş yuvalarının fazlasıyla tahriş olduğunu tespit ettikleri için bazı dişleri de çektiklerini, kırılan çenesini sabitlemek içinse diş etlerinin altına bir plak yerleştirdiklerini söyledi. Talihsiz gencin çenesinin düzelmesinin 6 haftayı bulabileceğini söyleyen Russel, çenenin şimdilik kapanmadığını ancak bu durumun normal olduğunu, kalıcı bir hasar beklemediklerini söyledi.