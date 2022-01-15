Electonic Arts (EA) Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık ile ilgili bir açıklama yaptı. EA, Çalık'ın FIFA oyunlarından kaldırıldığını duyurdu.

Konyaspor’da forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık, geçtiğimiz günlerde Ankara-Niğde otoyolunda direksyion hâkimiyetini kaybetmesi sonucu geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Daha önce Galatasaray’da da forma giyen ünlü futbolcunun ölümü spor dünyasında yankı bulmuş ve sevenlerini üzmüştü.

Çalık, dünyanın en popüler futbol oyun serilerinden biri olan FIFA’da da yer alıyordu. Şimdi de bu oyun serisinin geliştiricisi olan Electronic Arts’dan (EA) milli futbolcu ile ilgili yeni açıklamalar yapıldı. EA kuruluşunun bir parçası olan Electronic Arts Sports, 27 yaşındaki futbolcunun oyunda yer alıp almayacağı ile ilgili bilgi ve bir baş sağlığı mesajı paylaştı.

Çalık'ın FIFA oyunundan kaldırıldığı açıklandı

Çalık’ın FIFA’dan kaldırıldığı oyuna giriş yapıldığında ekrana çıkan bir mesaj ile duyuruldu. EA Sports tarafından yapılan bu açıklamada, “Ahmet Çalık’ın aramızdan ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadeleri kullanırken milli futbolcunun anısını yaşatmak için şu kararların da alındığı FIFA oyun geliştiricileri tarafından paylaşıldı:

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Bunlara ek olarak ABD merkezli şirket, resmi sosyal medya hesaplarından da ünlü futbolcu ile ilgili gelişmeleri sevenleri ile paylaştı. Ayrıca oyundan paylaşılan açıklamada, “Oyuncunun ailesine, Konyaspor’a ve tüm dünyadaki sevenlerine baş sağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verilerek Çalık için bir baş sağlığı mesajı yayımlandı.