En çok merak edilen Star Wars yapımlarından olan Ahsoka'dan yeni fragman geldi.

İlk olarak Clone Wars dizisiyle Star Wars evrenine Anakin Skywalker’ın çırağı olarak giriş yapan Ahsoka Tano, yıllar içinde serinin en sevilen karakterlerinden biri olmayı başarmıştı. Rebels’te de yer alan Ahsoka, The Mandalorian ve Boba Fett dizileriyle ilk kez animasyon dışında karşımıza çıkmıştı. Daha sonra ise bu karaktere odaklı bir dizinin geleceği duyurulmuştu.

Hayranlar, Rosario Dawson tarafından hayat verilen karakterin “Ahsoka” isimli dizisini heyecanla bekliyordu. Disney+’ta yayınlanacak diziden bugün ilk fragman geldi.

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Ahsoka'dan gelen ilk fragman:

Ahsoka'nın daha önce yayınlanan tanıtım fragmanı

Ahsoka, 23 Ağustos’ta Disney+’ta yayınlanacak

Daha önceki duyuruda, dizinin ağustos ayında çıkacağı belirtilmişti. Bugün ise kesin çıkış tarihi duyuruldu. Dawson’ı başrolde göreceğimiz Ahsoka dizisi, 23 Ağustos 2023 tarihinde Disney+ üzerinden yayınlanacak.

Yayınlanan 30 saniyelik tanıtım fragmanı Star Wars hayranlarının heyecanını tavan yaptıracak nitelikte. İmparatorluğun düşüşünün sonrasında geçen yapım, evrenin sevilen karakterlerinden olan General Admiral Thrawn’u (Lars Mikkelsen) geri getirerek imparatorluğun varisi olarak bizlerle buluşturacak. Ahsoka da onun peşinden gidecek. Yapımda ayrıca sevilen Star Wars Rebels’tan da Ezra Bridger gibi karakterleri de göreceğiz.

Ahsoka’nın kadrosunda Dawson ve Mikkelsen dışında Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Wes Chatham, Eman Esfandi gibi isimler yer alıyor. The Mandalorian’ın arkasındaki isimlerden Dave Filoni de Ahsoka’da hem senarist hem de yapımcı olarak bulunuyor.