Airbus ailesinin, havacılık sektöründe azımsanmayacak bir konumda olduğu rahatlıkla söylenebilir. Hatta bu uçak şirketi, 2019 itibarıyla dünyanın en büyük uçak üreticisi ve en çok sipariş alan şirketi.

Bu içeriğimizde değinmek istediğimiz nokta ise Airbus’un A350 modelinde yer alan motorun sahip olduğu güç ve verimlilik.

Peki bu motor hangi özellikleri ile ön plana çıkıyor?

Airbus A350 uçaklarında, Rolls Royce Trent XWB-97 motoru kullanılıyor.

Bu motor, günümüzde güncel olarak kullanılan tüm uçak motorları arasında en verimli olanı. Hatta “en verimli uçak motoru” ünvanını elinde tutuyor. Aslında Rolls Royce Trent XWB-97, Airbus A350’de kullanılması için 2006’da seçiliyor.

2010’da denemeler başlıyor ve 2012’de ise ilk kez uçakla birlikte havalanıyor. 1 yıl sonrasında da uçuşa elverişlilik sertifikasını almaya hak kazanıyor. O günlerden bu günlere de Airbus A350 uçaklarında bu motor kullanılıyor.

Gelelim Rolls Royce Trent XWB-97’nin özelliklerine.

Uçağın kalkışı esnasında motorun içinde bulunan 68 tane yüksek basınç türbin kanatlarının her biri, ortalama 900 beygir güç üretiyor. Bu demek oluyor ki aslında her bir türbin kanadı, Formula 1 yarış arabalarının ürettiği gücü tek başına üretebiliyor.

Mesela uçağın kalkışı sırasında bu motora ait her bir dönen bıçak üzerine etki eden kuvvet, tam tamına 90 ton. Yani her bir bıçak, yaklaşık 10 otobüsü taşıyabilecek bir yüke maruz kalıyor diyebiliriz.

Bu motor, uçağın kalkışı esnasında her saniye yaklaşık 1,3 ton hava emiyor. Bu hava miktarı ise ortalama 65-70 metrekarelik bir alanı tamamen doldurmak için yeterli.

Ayrıca motorun içindeki yüksek basınç türbin kanatları, dakikada 12.500 kez dönüyor. Bu sırada dönüş hızı ise saatte 2000 kilometreye çıkıyor. Yani neredeyse ses hızının iki katına ulaşıyor.

Rolls Royce Trent XWB-97’nin havayı emdiği ön fanın çapı, yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda. Öyle ki bu motorun ön çapı, yolcu uçağı Concorde’un gövdesinden çok daha büyük.

Son olarak var gücüyle çalışan motorun arkasındaki egzozdan çıkan havanın hızı ise saatte yaklaşık 1600 kilometreye ulaşıyor.

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