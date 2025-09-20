Tümü Webekno
Hem Akıl Yürütebilen Hem Stüdyo Kalitesinde Video Üreten Yapay Zekâ: Ray3! [Video]

Yapay zekâ girişimi Luma AI, muhakeme yeteneği olan video üretim modeli Ray3'ü duyurdu. Efsane özelliklerle donatılan yapay zekâ, stüdyo kalitesinde görüntü sunuyor ve ücretsiz olarak deneyimlenebiliyor.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Silikon Vadisi merkezli yapay zekâ girişimi Luma AI'dan özellikle de dizi-film sektörünü etkileyecek bir hamle geldi. Şirket, yeni yapay zekâ modeli "Ray3"ü resmen duyurdu. Bu yapay zekâ modeli, stüdyo kalitesinde videolar üretebilme yeteneği ile dikkat çekiyor. Ancak dahası da var...

Luma AI, Ray3'ün muhakeme yeteneğine sahip olduğunu ve bunun da sektörde bir ilk olduğunu ifade ediyor. Yapay zekâ, bu özelliği sayesinde rakiplerinden çok daha iyi video üretimleri gerçekleştirebiliyor. Şirketin açıklamasına göre Ray3 ile oluşturulan videolar, daha tutarlı hissettirecek, videonun akışına uygun sahneler oluşturabilecek ve gerçek bir çekim sırasında olduğu gibi her şey olması gerektiği fizikle karşımıza çıkacak.

İşte Ray3 ile oluşturulan videolardan bir kesit:

Ray3'ü rakiplerinin önüne geçiren en önemli özelliği, muhakeme yeteneği. Ancak bu yapay zekâ modeli, 4K çözünürlük desteği sunuyor. 10, 12 ve 16 bit HDR ACES2065-1 EXR formatında çıktı alabilen yapay zekâ, bu özelliği sayesinde uzun metrajlı filmler ile reklam projeleri gibi daha küçük işler için de kullanılabilecek.

Luma AI'ın yeni yapay zekâ modelinin özellikleri bunlardan ibaret değil. Ray3, kendini eleştirebiliyor ve iyileştirmeler için ekran üzerinde notlar alabiliyor. Bir projenin kaldığı yerden devam etmesine izin veren yapay zekâ, "Taslak Modu" özelliği sayesinde de aynı proje için birden çok deneme yanılma olasılığı sağlıyor. Kullanıcı, böylelikle en iyi sonuca ulaşmış oluyor.

Türkiye'de Bir İlk: Veliaht Dizisinin Zülfikar Karslı'sı, Yapay Zekâ ile 20 Yıl Gençleştirildi! [Video] Türkiye'de Bir İlk: Veliaht Dizisinin Zülfikar Karslı'sı, Yapay Zekâ ile 20 Yıl Gençleştirildi! [Video]

Ray3, an itibarıyla Luma AI'ın Dream Machine platformu üzerinden deneyimlenebiliyor. Ancak şirket, şimdiden çok önemli anlaşmalar yapma arifesinde. Yapılan açıklamaya göre Adobe, Ray3'ü doğrudan Adobe Firefly'a entegre etmek istiyor. Monks UK, Galeria ve Strawberry Frog gibi büyük ajanslar da Ray3'ü kendi sistemlerine entegre etmek için sıraya girmiş durumdalar.

