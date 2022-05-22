Gözlerimizin önüne ekranları getirmesi beklenen akıllı lenslerin önümüzdeki yıllarda kullanılmaya başlaması ve yaygınlaşması bekleniyor. Peki, bu cihazlar hayatımızı nasıl etkileyecek? Gelin bu teknolojilerin potansiyel kullanım alanlarını ve risklerini konu hakkında devam eden çalışmalar ile birlikte hep beraber inceleyelim.

Hız kesmeden devam eden teknolojik gelişmeler, hayatımızı kolaylaştırmayı amaçlayan yeni cihazların ortaya çıkmasını sağlıyor ve bilim kurgu filmlerinin gerçeğe dönüşmesine neden oluyor. Gelecekte hayatımıza girmesi beklenen akıllı lensler de bu cihazlar arasında yer alıyor.

Birçok teknoloji şirketi, akıllı lens teknolojileri üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Günlük hayatımızda kullanabileceğimiz bu teknolojiyle birlikte herhangi bir cihaz gerektirmeden bazı görüntülerin direkt gözümüzün önüne gelebileceği ifade ediliyor. Örnek olarak bu lenslerin, konuşma yaptığınız bir sırada bir kağıttan veya başka bir şeyden yardım almanıza gerek kalmadan sözcüklerin direkt gözünüzün önünden akıp gitmesine olanak tanıyabileceği belirtiliyor.

Akıllı lensler, tıptan spora kadar birçok alanda kullanılabilecek

Black Mirror gibi bilim kurgu yapımlarında gördüğümüz bu lensler üzerinde çalışan şirketlerden birisi de Mojo Vision. Artırılmış gerçeklik desteği sunan kontakt lensler üreten bu firma, gelecekte bu teknolojilerin hayatımızın farklı alanlarında işe yarayabileceğini belirtiyor.

Yakın zamanda lenslerin insanlı deneylerine başlamayı planlayan şirketin sahibi Steve Sinclair de yaptığı açıklamalarda, “Bir müzisyen olduğunuzu farz edin, sözler ve notalar gözünüzün önünüzden akabilecek. Ya da bir sporcusunuz; ihtiyacınız olan performans verileri veya biyometrik bilgilere bu lensler yardımıyla ulaşabileceksiniz” ifadelerini kullanıyor ve bu lenslerin tüm gün kullanılabileceğini aktarıyor.

BBC’nin bildirdiğine göre ABD’de bulunan Columbia Üniversitesi de bu tarz projeler üstünde çalışmalar yürütüyor. Projede bulunan Göz Hastalıkları Uzmanı Rebecca Rojas da bu teknolojilerin diyabet hastalarının glukoz seviyelerini ölçmede yardımcı olabileceğini söylüyor. Ayrıca gözyaşında bulunan glukoz seviyelerinin yanısıra kanserle ilişkili moleküllerin de bu teknoloji yardımıyla tespit edilebileceği aktarılıyor.

Gizlilik sorunu uzmanları endişelendiriyor

Tabii ki her teknolojide olduğu gibi bu konuda da bazı olumsuzlar ve engeller var. Bunlardan birisinin pil konusu olduğunu söylemek mümkün. Tüm gün boyunca şarja gerek duymadan kullanılabilen lensler üretmeyi amaçlayan Mojo’ya göre oldukça küçük olacak olan bu cihazların pil ömrü, tıpkı diğer cihazlarda olduğu gibi kullanım şekline göre değişecek. Daha da açacak olursak, bu cihazlar tüm gün kullanılabilir olmayacak; ancak kısa aralıklarla kullanılabilecek.

Bunun yanı sıra yaşadığımız dijital çağın en büyük sorunlarından olan ‘gizlilik’ ve ‘kişisel veriler’ de lenslerin ortaya çıkarabileceği olumsuzluklar arasında. Uzmanlara göre lenslerde fotoğraf çekebilecek kameraların bulunması özel hayat gizliliğini tehdit edebilir.

Ek olarak teknolojiyi kullanan insanların kişisel verilerinin de tehlikeye girebileceği aktarılıyor. Uzmanlar, bu cihazların gizli kullanıcı verilerini toplayıp paylaşabileceğini ifade ediyor ve bu konularda önlem alınması gerektiğini vurguluyor. Mojo ise bu verilerin korunacağını ve gizli tutulacağını vurguluyor.

Akıllı lensler göz sağlığını tehdit edebilir mi?

Son olarak lenslerin göz sağlığına etkisi de tartışılan başka bir konu. Rebecca Rojas, lenslerin önerilen kullanım sürelerinden fazla takılmasının zararlı olabileceğini ifade ediyor; ancak bu durumun herhangi bir kontakt lenste yaşanabileceğini de belirtmeden geçmiyor. Mojo’nun kurucusu Steve Sinclair ise böyle risklerin ortaya çıkabileceğini, 1 sene gibi bir sürede kullanılan cihazların insanlarda endişe yaratabileceğini söylüyor. Bu sebeple de lensler için göz klinikleri ile çalışılacağı, temizlik konusuna dikkat gösterileceği aktarılıyor.

Kısacası, önümüzdeki yıllarda akıllı lenslerin yaygınlaşma ihtimali oldukça fazla. Bu teknolojilerin hayatımızın her alanında kolaylıklar sağlama gibi vaatleri bulunsa da bazı korkutucu yanları da mevcut. Peki, sizin bu tarz cihazların hayatımıza girmesi hakkındaki düşünceleriniz neler? Sizce akıllı lensler bahsedildiği gibi hayatımızı kolaylaştırabilecek mi? Düşünceleriniz yorumlarda paylaşabilirsiniz.