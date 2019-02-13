İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen World Cities Congress Istanbul’19 kapsamında, akıllı şehir proje ve fikirleri için bir yarışma yapılacak. 20 Şubat 2019 itibariyle son başvuruların alınacağı Akıllı Şehir Fikir ve Proje Yarışması’nın detaylarına değiniyoruz.

Uzmanlara göre 2050 yılı itibariyle Dünya üzerine 10’u aşkın metropol, akıllı şehir teknolojilerine tam olarak uyum sağlayacak. Enerji açısından bağımsız olacak, teknolojik olarak sakinlerine her türlü imkanı sunacak bu şehirler için çok fazla fikre ve olgun projeye ihtiyaç var.

Akıllı şehir teknolojilerini geliştiren firmalar, geleceğin mimarlık ve şehir plancıları olacaklar. O firmaların ellerinde şekillenecek fikirler ve projeler için şimdiden çalışmak ve üretmek gerekiyor. Bunun önemini fark eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3. Akıllı Şehir Fikir ve Proje yarışmasını düzenliyor.

World Cities Congress Istanbul’19 (WCC 19) etkinliği kapsamında düzenlenen yarışmaya 20 Şubat 2019 tarihine kadar katılmak mümkün. Peki bu yarışmaya kimler katılabilir, ödüller neler?

Akıllı Şehir Fikir ve Proje Yarışması katılım şekilleri ve şartları:

Fikir Bölümü: Fikir bölümüne Türkiye ve yurtdışındaki lise ve liseden alt düzeyde öğrenim gören öğrenciler başvuruda bulunabilir. Proje Bölümü: Proje bölümüne Üniversiteliler, Girişimciler ve kentsel yaşam sürecinde aktif rol almak isteyen herkes başvuruda bulunabilir.

Kazananları hangi ödüller bekliyor?

Proje Ana Ödülleri:

Birinciye: 20.000 TL ve Zemin İstanbul Girişimcisi Olma Fırsatı

20.000 TL ve Zemin İstanbul Girişimcisi Olma Fırsatı İkinciye: 15.000 TL ve Zemin İstanbul Girişimcisi Olma Fırsatı

15.000 TL ve Zemin İstanbul Girişimcisi Olma Fırsatı Üçüncüye: 10.000 TL ve Zemin İstanbul Girişimcisi Olma Fırsatı

10.000 TL ve Zemin İstanbul Girişimcisi Olma Fırsatı Yaşam, Eğitim, Çevre, Sağlık, Enerji, Fintech, Ulaşım, Güvenlik kategorilerinde 3000’er TL ödül ve BTM girişimcisi olma fırsatı.

Fikir Ana Ödülleri:

Birinciye: 3.000 TL ve Tablet, ayrıca BTM Ön Kuluçka Üyesi Olma Fırsatı

3.000 TL ve Tablet, ayrıca BTM Ön Kuluçka Üyesi Olma Fırsatı İkinciye: 2.000 TL ve Tablet, ayrıca BTM Ön Kuluçka Üyesi Olma Fırsatı

2.000 TL ve Tablet, ayrıca BTM Ön Kuluçka Üyesi Olma Fırsatı Üçüncüye: 1.000 TL ve Tablet, ayrıca BTM Ön Kuluçka Üyesi Olma Fırsatı

Akıllı Şehir Fikir ve Proje Yarışması’na son başvuru tarihi 20 Şubat 2019’dur. İlk değerlendirmelerin ardından 13, 14, 15 Mart 2019 tarihlerinde başvuran yarışmacılardan bazıları, sunumlarını yapmak üzere davet alacaklar. 15 Mart 2019’da World Cities Congress sahnesinde düzenlenecek ödül töreniyle fikir ve projelere ödüller dağıtılacak. Bu süre zarfında 4-6 Mart 2019 tarihlerinde bazı yarışmacılar ön sunum yapmak üzere davet alabilirler.

Yarışmanın şartnamesi için buraya, başvuru için de buraya tıklayabilirsiniz.

Herkese başarılar!