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Akıllı Telefonlara Büyük Zam Yolda! İşte Qualcomm'un Moral Bozucu Açıklaması

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En büyük işlemci üreticilerinden biri olan Qualcomm, yakında işlemcilerine zam yapacağını açıkladı.

Akıllı Telefonlara Büyük Zam Yolda! İşte Qualcomm'un Moral Bozucu Açıklaması
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Akıllı telefon pazarını ve tüketici elektroniğini sarsan küresel RAM krizinin etkisi henüz geçmemişken, kullanıcıların cebini yakacak yeni bir gelişme meydana geldi. Android telefonlarda kullanılan işlemcilerin arkasındaki şirket Qualcomm, yakında büyük zamlar yapacağını açıkladı.

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Çip devinin açıklamalarına göre 1 Eylül tarihinden itibaren tüm işlemci ürün gruplarında fiyat artışına gidilecek. Açıklama direkt olarak şirketin CEO’su tarafından da doğrulandı.

İçerikten Görseller

Akıllı Telefonlara Büyük Zam Yolda! İşte Qualcomm'un Moral Bozucu Açıklaması
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Telefonlara büyük zamlar gelebilir

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Qualcomm’un bu fiyat artışı kararının arkasında, şirketin mobil cihaz iş kolundan elde ettiği gelirlerin yıllık bazda yüzde 20 oranında gerilemesi yatıyor. Bu tablo, şirketin 2021 yılından bu yana açıkladığı en düşük mobil gelir seviyesi olarak kayıtlara geçti. Teknoloji devi, son 3 aya ilişkin kazanç toplantısında bu düşüşün temel nedenini bellek fiyatlarında yaşanan eşi benzeri görülmemiş artışlara ve tedarik zincirindeki kısıtlamalara bağladı.

İşlemci fiyatlarında yaşanacak bu zam, maalesef direkt olarak kullanıcılara yansıyacak. Öyle ki işlemci fiyatlarındaki artış sonucunda önümüzdeki aylarda akıllı telefonlarda da büyük zamlar görebiliriz. Hâlihazırda RAM krizi fiyatları artırırken bir de böyle bir gelişme yaşanması hiç iyi bir haber değil.

Mobil pazardaki daralma ve bağımlılığı azaltma stratejisi kapsamında Qualcomm; odağını mobil, veri merkezi ve otomotiv alanlarından oluşan üçlü bir yapıya kaydırmayı hedefliyor. Şirket, yakın gelecekte toplam gelirinin yalnızca yarısının telefonlardan geleceğini, 2029 yılına gelindiğinde ise otomotiv ve veri merkezi sektörlerinin büyümesiyle birlikte mobil pazarın payının üçte bire kadar düşeceğini öngörüyor. Dönüşüm adımlarının bir parçası olarak Qualcomm, BMW ile geleceğin araç platformlarına çip sağlamak üzere 10 yıllık dev bir anlaşmaya imza attığını da duyurdu.

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