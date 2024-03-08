"Dragon Ball"un Yaratıcısı Akira Toriyama, Hayatını Kaybetti

Manga dünyasının en önemli isimlerinden Akira Toriyama, 68 yaşında hayata gözlerini yumdu. Toriyama'nın beyin kanaması geçirdiği ifade edildi.

Dünyanın en ünlü manga yapımcılarından bir tanesi olan Akira Toriyama, 68 yaşında hayatını kaybetti. Birçok manganın altında imzası olan, bazı oyunlar için de karakter çizimleri yapan Toriyama'nın, akut subdural hematom (beyin kanaması) nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Manga dünyasına Wonder Island serisi ile giren Akira Toriyama, yıllar boyunca çok büyük işlere imza attı. Onlardan en büyüğü de hiç şüphesiz "Dragon Ball"du. Dünyanın en ünlü manga serilerinin başında gelen Dragon Ball, 260 milyondan çok satarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

Dragon Quest ve Chrono Trigger gibi oyunlar da onun eseriydi

Akira Toriyama'nın üzerinde çalıştığı oyunlar, Dragon Quest ve Chrono Trigger gibi dünyaca ünlü yapımlardı. Final Fantasy'nin yaratıcısı Hironobu Sakaguchi ile ortak bir çalışmanın ürünü olan Chrono Trigger, tarihin en iyi oyunlarından biri olarak kabul ediliyordu.

Bu arada; Akira Toriyama'nın aktif olarak sürdürdüğü projeler de vardı. Dragon Ball Z'nin spin-off'u olan "Dragon Ball Daima" da onlardan biriydi. Sonbaharda piyasaya sürülmesi beklenen yeni projenin bu zamansız ayrılıktan etkilenip etkilenmeyeceği şimdilik bilinmiyor.