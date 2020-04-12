Alfa Romeo Stelvio Satışa Sunuldu - Fiyatı ve Özellikleri

Alfa Romeo’nun sevilen SUV modeli Stelvio’nun 2020 modeli Türkiye’de satışa sunuldu. 2 farklı donanım seçeneğiyle satışa sunulan araç, seviye 2 otonom sürüş sistemi ile birlikte geliyor.

Türkiye’de sevilen otomobillerden Alfa Romeo’nun SUV sınıfı için üretilen 2020 model Stelvio, Türkiye’de satışa sunuldu. 2 benzinli motor ve donanım seçeneğiyle karşımıza çıkan otomobil, seviye 2 otonom sürüş sistemi ile beğeni toplayacak gibi duruyor.

Bu iki seçenekten ilki olan Sprint versiyonunda, 8 ileri otomatik şanzıman, 2.0 litre benzinli 200 beygir güç ve 330 Nm tork üreten motor bulunuyor. Standart olarak 4 tekerden çekiş sağlayan Sprint’in donanım seviyesine baktığımızda ise; siyah fren kaliperleri, parlak siyah cam çerçeveleri, siyah kaplama çift egzoz çıkışı, spor deri direksiyon simidi, 19 inç hafif alaşımlı spor alüminyum jantlar, Alfa DNA Sistemi, Alfa Uconnect 8.8 inç 3D Ekranlı Radyo (MP3, Aux-in, Bluetooth), 7 inç TFT ekranlı gösterge paneli, Stop & Start Sistemi, Alfa Ses Sistemi (8 adet hoparlör), Entegre Fren Sistemi (Otonom Acil Durum Fren Sistemi dahil), Ön Çarpışma Uyarı Sistemi, Şerit Değiştirme İkaz Sistemi ve Yokuş İniş Destek Sistemi, halihazırda standart olarak sunuluyor.

Alfa Romeo Stelvio’nun Sprint sürümü, şu anda ülkemizde 565 bin TL başlangıç fiyatıyla satılıyor. Müşteriler isterlerse opsiyonel olarak sunulan pek çok özellikle araçlarını özelleştirebiliyorlar.

280 beygirlik üst model

Alfa Romeo’nun yeni SUV’si Stelvio’nun üst modeli olarak tanıtılan Veloce da ise 2.0 litre benzinli 280 beygir güç üreten motor bulunuyor. Yine bir önceki modelde olduğu gibi 8 ileri otomatik şanzımanla gelen otomobil, 0 - 100 km/s hızına 5,7 saniyede ulaşabiliyor. Stelvio’nun Veloce donanım paketinde, Sprint sürümünden farklı olarak 20 inçlik hafif alaşımlı siyah spor alüminyum jantlar, sürücü tarafı hafızalı 6 yönlü otomatik ayarlanabilir ısıtmalı spor deri ön koltuklar, ısıtmalı spor deri direksiyon simidi ve ısıtmalı cam yıkama püskürtücüleri standart olarak sunuluyor. 2020 model Alfa Romeo Stelvio’nun Veloce sürümünün fiyatı ise 615 bin TL olarak belirlendi.