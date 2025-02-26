Alibaba, metinlerden video ve görüntüler üreten yeni yapay zekâ modeli Wan 2.1'i duyurdu. Açık kaynak kodlu ve ücretsiz yapay zekâ, oldukça kaliteli işler yapabiliyor.

Son dönemlerde yapay zekâ sektörüne yönelik çok önemli işler yapan Çinli e-ticaret devi Alibaba, yeni yapay zekâ modeli "Wan 2.1"i duyurdu. Metinlerden fotoğraf ve videolar üretebilen Wan 2.1, en çok da açık kaynak kodlu ve ücretsiz olması nedeniyle ilgili çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Alibaba tarafından yapılan açıklamalara göre Wan 2.1, "T2V-1.3B", "T2V-14B", "I2V-14B-720P" ve "I2V-14B-480P" şeklinde 4 farklı versiyona sahip olacak. Bunlardan en güçlüsü, 14 milyar parametreyi işleyebilecek şekilde dizayn edildi. Ancak bu yapay zekâ modelinin önemli bir eksiği var. Öyle ki en gelişmiş versiyonu kullansanız bile alabileceğiniz en yüksek çözünürlük 720p.

İşte Wan 2.1'in neler sunduğunu gösteren bir video

Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz üzere Alibaba'nın yeni yapay zekâ modeli, oldukça gerçekçi videolar üretebiliyor. Model öyle bir duruma gelmiş durumda ki videonun gerçek mi sahte mi olduğunu anlamak mümkün değil. Ancak bunun şaşırtıcı olmadığını söyleyelim. Zira video üreten yapay zekâ modelleri için bir test olan VBench'e göre bu alandaki en iyi model, Wan 2.1.

Eğer siz de Alibaba'nın yeni yapay zekâ modelini hemen test etmek isterseniz buradaki bağlantı üzerinden GitHub'a, buradaki bağlantı üzerinden de Hugging Face'e erişebilirsiniz.