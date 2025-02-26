Anthropic, geçtiğimiz gün duyurduğu mantık yürütebilen yapay zekâ modeli Claude 3.7 Sonnet'e oyun oynatmaya başladı. Üstelik Twitch'te de bunun için bir canlı yayın başlatıldı.

Yapay zekâ sektöründe OpenAI ve Google gibi devlere önemli bir rakip olan Anthropic, çok ilginç bir işe imza attı. Şirket, en yeni düşünebilen yapay zekâ modeli Claude 3.7 Sonnet'e oyun oynatmaya başladı. Üstelik dileyen herkes, Twitch'e girip yapay zekânın nasıl oyun oynadığını izleyebiliyor.

Açık konuşmak gerekirse yapay zekâ girişimleri, video oyunları zaten aktif olarak kullanıyorlar. Hatta çeşitli yapay zekâ modelleri, Street Fighter'dan Pictionary'ye kadar pek çok oyunda test edildiler. Ancak bunlar daha çok eğlence amacıyla yapılmıştı. Anthropic ise bunu biraz daha farklı bir amaçla yapıyor. Şirkete göre bu test, Claude 3.7 Sonnet için tüm sınırları zorlayan önemli bir ölçüt olacak.

Düşünebilen yapay zekâ, Pokemon Red bulmacaları çözmeye çalışıyor

Anthropic, Claude 3.7 Sonnet'i test etmek için bulmacaların çözülmesi gerektiği Pokemon Red oyununu tercih etti. Canlı yayını izleyenlerin yorumlarına baktığımız zaman ise yapay zekânın bazen takılıp kaldığı ifade ediyor. Yani Anthropic'in düşünebilen yapay zekâsı, bölümleri tıkır tıkır geçemiyor.

Eğer siz de Anthropic'in Twitch'teki canlı yayınını izlemek isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bu arada; canlı yayını açtığınızda sadece oyun görmeyeceğinizi özellikle belirtelim. Ekranın sol tarafını takip ederseniz Claude 3.7 Sonnet'in o an ne düşündüğünü görebilirsiniz.