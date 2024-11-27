Kasım 2024'te Xbox Game Pass'e eklenen son oyun, strateji türündeki Aliens: Dark Descent oldu. PC ve Xbox Game Pass'te erişilebilir durumda.

Kasım 2024'ün son gününde Xbox Game Pass, strateji severler için yeni bir oyun haberiyle karşımızda. Aliens: Dark Descent, abonelere özel olarak artık platformda erişilebilir durumda.

Microsoft'un popüler oyun abonelik platformu Xbox Game Pass, Kasım ayında son bir ekleme daha yaptı. Bu ayın son oyunu olan Aliens: Dark Descent, Ultimate, PC ve Standart plan kullanıcıları için erişilebilir hale geldi.

Aliens: Dark Descent, Xbox Game Pass'te

Strateji türündeki oyun, oyuncuları xenomorph'lar ve diğer tehlikeli düşmanlarla karşı karşıya getiriyor. Oyuncular, Lethe gezegeninde bir grup denizciyi yönlendirerek hayatta kalmaya çalışacaklar. Oyunda askerleri geliştirmek ve doğru kararlar alabilmek kritik önem taşıyor.

Oyunda, Weyland-Yutani çalışanları gibi farklı düşmanlarla mücadele etmek ve Xenomorph salgınını kontrol altına almak için üs kurmak ve askerleri seviyelendirmek gerekiyor. Oyun, hem Cloud, Konsol hem de PC üzerinden oynanabiliyor ve Xbox Game Pass aboneleri için ücretsiz olarak sunuluyor.