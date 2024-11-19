Xbox Game Pass'te yer almayan bazı oyunların Xbox Cloud Gaming'de yer aldığı ortaya çıktı. Bu durumun sebebi Xbox'ın yeni bir özelliği olabilir.

Microsoft, yakın zamanda Xbox kullanıcıları için yeni bir özelliği devreye alabilir. Görünüşe göre teknoloji devi, Xbox'ın neler yapabileceğine dair farklı alternatifler değerlendiriyor. Gazeteci Tom Warren, Xbox Game Pass'te olmayan oyunların Xbox Cloud Gaming'de görüldüklerini ortaya çıkardı.

Bu durumun iki anlamı olabilir: Bunlardan ilki ve Occam'ın Usturası'na göre en olası nedeni, oyunların gelecekte Xbox Game Pass'e eklenecek olması ancak bir hata nedeniyle şimdiden görünmesi. Diğer alternatif ise daha ilgi çekici ve heyecan uyandırıcı.

Microsoft, Xbox'a önemli bir yenilik ekleyebilir

Microsoft bu değişiklik ile birlikte Project Lapland adlı projesi üzerinde çalışıyordu. Bu proje sonuçlandığında Xbox oyuncuları, sahip oldukları oyunları Game Pass'te yer alsınlar ya da almasınlar akış üzerinden oynayabilecekti. Bu özelliğin ilk olarak insider üyelerine açılacağı ifade ediliyor.

Bu özelliğin geleceğine dair bir diğer emare ise Microsoft'un yeni hamlesi oldu. Bu ay içerisinde gelecek olan yeni özellik ile birlikte Xbox oyunları doğrudan Android'deki Xbox uygulaması üzerinden satın alınabilecek. Böylece oyuncular Android cihazlarından oyunları alır almaz akış üzerinden oynayabilirler.

Microsoft ayrıca Xbox el konsolu ile uyumlu yeni nesil bir konsol üzerinde de çalışıyor. Görünüşe göre teknoloji devi, oyun platformlarının tamamını birbiriyle uyumlu bir ekosistem hâline getirmeyi amaçlıyor.