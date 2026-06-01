Alienware, AW3926QW isimli RGB şerit teknolojisine sahip dünyanın iilk 39 inç 5K OLED oyuncu monitörünü tanıttı.

Donanım ve yapay zekâ duyurularının yapılacağı Computex 2026, bu hafta boyunca Tayvan’da gerçekleştirilecek. Birçok şirket de bugünden duyurular yapmaya başladı. Dell de bunlardan biriydi. Firma, Alienware bünyesinde yepyeni monitörlerini bizlerle buluşturdu.

Alienware tarafından duyurulan monitörler arasında bir ürün herkesin dikkatini çekmeyi başarıyor. Bu ürün, 39 inç boyutunda 5K çözünürlüklü dünyada bir ilke imza atan bir oyuncu monitörü olarak geliyor.

Dünyanın ilk 39 inç 5K OLED monitörü

Alienware tarafından tanıtılan bu model, AW3926QW ismine sahip. LG’den yeni bir panel ile donatılan cihaz, RGB şerit teknolojisine sahip dünyanın iilk 39 inç 5K OLED monitörü olarak geliyor. Buradan da anlayabileceğiniz üzere 39 inç boyuta, 5K çözünürlüğe ve OLED monitöre sahip. 1500R kavisli bir tasarımla geldiğini belirtelim.

OLED monitörler en iyi panele sahip monitörler olarak nitelendirilebilir. Ancak bu panelin getirdiği bir problem düşük tepe parlaklıklarla gelmeleri ve aydınlık ortamlarda çok da iyi performans gösterememeleri. Alienware’in modeli işte bu sorunu ortadan kaldırıyor. Bağımsız kırmızı, yeşil ve mavi element katmanlarını üst üste yığarak tepe parlaklığını 1300 nit'e kadar çıkarıyor, OLED'i değerli kılan renk doğruluğunu koruyor ve simsiyah tonlarından ödün vermeyen RGB şeritli tandem OLED teknolojisiyle sorunu çözüyor.

Monitör ayrıca açık dünya oyunlar için 5K çözünürlükte 165 Hz yenileme hızı, rekabetçi oyunlar için 1080p çözünürlükte 330 Hz yenileme hızı arasında geçiş yapmayı sağlayan mod gibi özelliklere de sahip. Bunlara ek olarak Dolby Atmos, Dolby Vision, VESA DisplayHDR True Black 500 gibi özellikleri de var. Henüz bir fiyat açıklanmadı ancak ucuz olmayacağını tahmin edebiliriz.