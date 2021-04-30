Bir Twitter kullanıcısı, Aliexpress'te baskılı Beşiktaş tişörtü ararken oldukça komik bir sonuç ile karşılaştı. 56 TL'ye satışta olan tişörtlerin üzerinde Beşiktaş arması ile birlikte kalp kıran bir metin yer alıyor; 'Beşiktaş'a kötü haber'.

Üzerinde çevirisi yapıldığında çok da bir şey ifade etmeyen metinler olan baskılı ürünlerle karşılaşmak aslında şaşılacak bir şey değil. Genelde ülkemizde İngilizce dilbilgisi hatalarıyla dolu bu tür tişörtlerle, çantalarla sık sık karşılaşıyoruz. Ama yine de iyi niyetli bu baskılarda kelimeler genelde doğrudan Türkçe dil yapısına göre çevrildiği için gülüp geçiyor, ne dediğini de anlıyoruz.

Bu sefer bu durumu tersine çeviren ve çok daha saçma bir hale getiren komik bir olayla karşı karşıyayız. Olayımızın merkezinde ise Beşiktaş ve bir Aliexpress satıcısı var. Bir Twitter kullanıcısının Beşiktaş baskılı tişörtlere bakarken karşısına çıkan ürünlerde Beşiktaş arması ile birlikte yüzleri güldüren ama Beşiktaşlıları üzen bir metin yer alıyor; 'Beşiktaş'a kötü haber'.

Renk renk, kaliteli kumaşa baskı, yalnızca 56 TL:

Aliexpress'te satışta olan bu sıradışı tişörtün 18 farklı renk seçeneği mevcut. Dileyen koleksiyoner Beşiktaşlı arkadaşlarımızın tek tıkla satın alabileceği bu harika üründe dokuz farklı beden seçeneği de bulunuyor. Üstelik bu tasarım harikası ürün yalnızca 56 TL.

Muhtemelen haber başlıklarından çeviriye zahmet etmeden alınan 'Beşiktaş'a kötü haber' metni acaba nerede karşılarına çıkmış diye Google'da basit bir arama yapıldığında gerçekten de son dönemde Beşiktaş'a sık sık kötü haber geldiğini görebilirsiniz. Belli ki Çinli satıcımız da bu haber başlıklarını 'güzel bir haber' sanıp yapıştırmış tişörte. Ayrıca yine ufak bir arama ile Aliexpress'te benzer komiklikte farklı ürünlerle de karşılaşabileceğinizi söyleyelim.