Alışveriş Yaparken En Çok Hangi Ürünlerden Tasarruf Ediyoruz

Online mağazalarda yer alan indirimleri kullanıcılarıyla buluşturan Picodi, geçtiğimiz temmuz ayında Türk tüketicilerin tasarruf alışkanlıklarını ölçmek adına bir anket başlattı. Yapılan anket sonucunda Türklerin en çok gıda, kitaplar, giyim ve ayakkabı kategorilerinde tasarruf ettiği ortaya çıktı.

Türkiye'de tüketicilerin karşılaştığı en büyük sorunlardan birisi, tahmin edebileceğiniz üzere kozmetikten gıdaya birçok ürünün değerinden çok daha yüksek fiyatlarla satışa sunulması. Hal böyle olunca insanlar, alışveriş yaparken tasarruf etmek adına ilk olarak indirimli ürünlere yöneliyor, acil bir ihtiyaç olmadığı sürece istedikleri şeyleri çoğunlukla indirime girdiğinde satın alıyor.

Trendyol, Hepsiburada ve Çiçek Sepeti gibi onlarca online mağazaların indirim fırsatlarını kendi web sitesi üzerinden kullanıcılarıyla buluşturan Picodi, Türkiye'deki kullanıcıların alışveriş alışkanlıklarına dair yeni bir anket düzenledi. Online alışverişlerde kullanıcılara tasarruf imkanı sunan Picodi'nin Türklerin nasıl tasarruf yaptığına dair paylaştığı verilere dilerseniz daha yakından bakalım.

En çok indirimde alınan ürün kategorileri:

Alışveriş yaparken aciliyeti olmayan ürünler için çoğunlukla indirim dönemlerinin gelmesini bekleriz. Picodi'nin yapmış olduğu anket de bu teoriyi kanıtlar nitelikte. Anket sonuçlarına baktığımız zaman Türk tüketicilerin en çok indirimle aldığı ürün kategorilerinin arasında gıda, kitap, giyim ve ayakkabı yer alıyor.

Kullanıcıların "bazen" indirimdeyken satın aldığı ürün kategorileri arasında da kozmetik ve parfümeri, spor ekipmanları, ev aletleri, iç giyim, ecza ve çocuk bakım ürünleri yer alıyor. İndirime girmesini beklemeden, ilk fiyat ile satın almayı tercih ettiğimiz ürünlerin arasında ise evcil hayvan ürünleri, araba, araba parçaları ve mücevherat bulunuyor.

Satın almak yerine indirime girmesini beklediğimiz ürünler:

Picodi'nin yapmış olduğu ankete göre Türkler, ev aletleri (%84), giyim ve ayakkabı (%80), seyahat (%71) ve spor ürünlerini (67) ilk fiyatlarından satın almak yerine indirime girmesini bekliyor.

Alıcıların indirimli alışveriş yapmasının ardındaki sebep

Anket sonuçlarına baktığımız zaman katılımcıların indirimli alışveriş yapmasının ardındaki sebeplerin başında, para tasarrufu yapmak bulunuyor. Aynı zamanda katılımcılar, indirimsiz fiyatları çok yüksek bulduklarını ve indirimlerin markaları yakından tanımada yardımcı olduğunu belirtiyor.

Tabii ankette ürünlerin indirime girmesini beklemediklerini belirten tüketiciler de yer alıyor. Kadın katılımcılardan %18'i, erkek katılımcılardan da %30'u, fiyatlar hakkında endişe etmediğini belirtiyor. Aynı zamanda bazı tüketiciler, yüksek kaliteli ürünlerin yüksek fiyatları hak ettiklerini düşündüklerini belirtiyor ve indirimli ürünlerin kalitesiz veya SKT'si geçmiş ürünler olduğuna inanıyor.

İndirim, israfı da beraberinde getiriyor

Picodi'nin yapmış olduğu araştırmada en dikkat çeken detaylardan biri, indirimdeyken alınan bazı ürün kategorilerinin kullanılmadan bir köşede eskimeye bırakılması veya bir süre sonra çöpe atılması bulunuyor. Raflarda unutulan veya kullanılmadan çöpe atılan ürün kategorileri listesi de şu şekilde:

Giyim ve ayakkabı

Gıda

Spor ekipmanları

Kozmetik ve parfümeri

Kitaplar

Tüketicilerin tasarruf etmek için başvurduğu yöntemler:

Tahmin edebileceğiniz üzere alışverişte tasarruf etmek adına takip edilecek birçok yöntem bulunuyor. Picodi'nin yapmış olduğu ankete göre bu yöntemlerden en popüleri, fiyat karşılaştırma servisleri. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin bulunduğu raflar ise, fiyat karşılaştırma servislerinden sonra kullanıcıların en çok tercih ettiği tasarruf etme yöntemlerinden biri.

Bu tarz yöntemler her ne kadar popüler olsa da ankete katılan insanların çoğunun bu yöntemlerden habersiz olduğu, haberdar olsa bile kullanmaktan kaçındığı görülüyor. Örneğin fiyat karşılaştırma servisleri en çok tercih edilen yöntemlerden biri olsa da katılımcılardan %36'sı, bu servislerden haberdar olmadığını veya kullanmadığını belirtmiş.