Alkollü Araç Kullandı, Ehliyetine 2046'ya Kadar El Konuldu

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamaları devam ederken polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bir sürücünün 2,91 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. 7. kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücünün ehliyetine 2046 yılına kadar el konuldu.

Ufuk O. isimli sürücüi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kepez mahallesinde bulunan Polis Denetim Noktası'nda polisin 'dur' ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. İddialara göre kısa bir kovalamacanın ardından yakalanan Ufuk O.'nun 2,91 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Alkollü araç kullandığı ve kısıtlamayı ihlal ettiği için 5 bin TL ceza kesilen Ufuk O.'nun daha önce de altı kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Ufuk O.'nun ehliyetine polis bu kez 2046 yılına kadar el koydu.

Sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlalden hakkında tutanak tutuldu:

Ufuk O.'nun yalnızca alkollü araç kullanma suçundan değil, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de hakkında tutanak tutuldu. Alkollü sürücü, işlemlerin ardından gözaltına alındı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara 3 bin 150 TL'lik bir para cezası uygulanıyor.

2021'de trafik cezalarına yüzde 9,11 zam gelmişti:

Trafik cezalarına uygulanan yeni zam sonrası alkollü araç kullanma cezası 1399 TL olarak açıklanmıştı. Ancak bu rakam ikinci kez yakalanan sürücüler için 1979 TL, üçüncü ve daha fazla yakalanan sürücüler için ise 2698 TL olarak belirlenmişti.

Aynı zamanda yeni zamlarla birlikte 2021'de yeni cezalar da uygulanmaya başladı. Artık scooter ve bisiklet sürücülerine de kendi yollarından gitmemeleri durumunda ceza kesilebiliyor. Gelen yeni zam ile birlikte güncellenen tüm trafik cezalarına buradaki haberimizi ziyaret ederek göz atabilirsiniz.