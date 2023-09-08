Amasra'da bulunan Amastris Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında bir su perisi heykeli bulundu. 1800 yıllık geçmişi olduğu tahmin edilen eser, Amasra Müzesi'nde sergilenecek.

Tarihin hemen her döneminde medeniyete ev sahipliği yapan Anadolumuz, hâlâ bulunamayan sayısız tarihi esere ev sahipliği yapıyor. Arkeologlar tarafından yapılan çalışmalar ise bundan yüz yıllar önce toprak altında kalmış eserlerin gün yüzüne çıkarılmasını sağlıyor. İşte bunların en yenisiyle ilgili haberler bu kez Bartın'dan geldi. Kazı çalışmalarının bir süredir devam ettiği Amastris Antik Kenti'nde dikkat çekici bir eser bulundu.

Yapılan incelemeler sonucunda bulunan su perisi (Nymphe) heykelinin MS 2. yüzyıldan kalma olduğu tespit edildi. Yani bu tarihi eser, yaklaşık 1800 yıllıktı. Yetkililer, eseri onarım işlemlerinin tamamlanmasından sonra Amasra Müzesi'ne götüreceklerini açıkladılar. Heykel, bir süre sonra Amasra Müzesi'nde sergilenecek.

İşte Amasra'da bulunan 1800 yıllık su perisi heykeli

Amasra'da bulunan su perisi heykeli, yüzden 3 metre derinlikte bulundu. Yapılan açıklamalarda, bu heykelin 1 metre 53 santimetre uzunluğunda olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalar Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı tarafından yapıldı. X üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bartın, Amasra, Gymnasium kazılarımızda, MS 2. yüzyıla ait ve Nymphe olduğu değerlendirilen, 1.53 cm yüksekliğinde bir heykel ortaya çıkarıldı.