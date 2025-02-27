Amazon, Alexa'nın üretken yapay zekâ destekli versiyonu Alexa+'ı kullanıma sunmaya başladığını duyurdu. Sesli asistan, artık çok daha akıllı.

Yapay zekâ konusunda adım atan şirketler arasında bulunan Amazon, dün Türkiye desteği henüz bulunmayan sesli asistanı Alexa’yı baştan aşağı değiştirecek bir duyuru yaptı. Asistanın üretken yapay zekâ destekli versiyonunun nihayet çıkış yapacağı ifade edildi.

Yeni versiyon, “Alexa+” ismini alıyor ve asistana birçok yeni yetenek kazandırıyor. Şirketin aktardığına göre ABD’de aylık 19,99 dolara satılacak. Ancak Prime aboneleri, bedavaya Alexa+’ı kullanabilecekler.

Çok daha kişisel bir deneyim sunacak, sizin yerinize her şeyi yapacak

Alexa+, evinizi sizin yerinize çok daha iyi kontrol edebilen, sizin yerinize bir şeyleri yapabilen bir asistana dönüşüyor. Örneğin kullanıcı, Alexa’dan onun için market siparişi vermesini isteyebilecek, arkadaşlarına davetiye göndermesini talep edebilecek.

Çok daha kişisel bir deneyim sunacağını da eklemek gerek. Örneğin sizin kişisel beslenme düzeninizi hatırlayıp buna göre önerilerde bulunacak. Hatta sevdiğiniz film türünü de bilip o tarz filmleri size gösterecek. Tabii ki müzik desteği de olacak. Amazon’un söylediğine göre tam hatırlayamadığınız şarkıyı bile ona söylediğinizde bulabilecek. Bunlara ek olarak Alexa ile belge de paylaşmak mümkün olacak.

Kullanıcılar, hâlâ tek bir “Alexa” komutuyla asistan ile sohbeti başlatabilecekler. Üretken yapay zekâ desteği, onunla çok daha doğal hissettiren sohbetler gerçekleştirmeye olanak tanıyacak. Görsel desteği de var. Fotoğraf çekip görüntüleri analiz edebiliyor. Sizin için seyahat planlama, yerel işletmeleri takip edip rezervasyon yaptırma ve çalışmalarınızda size yardımcı olma gibi birçok yeteneği de var. Örneğin ona çalışmanız gereken bir belgeyi veriyorsunuz, onu analiz edip sonrasında sizi test edebiliyor.

Şirket, Alexa+’a web üzerinden ulaşılabileceğini söylerken yepyeni bir mobil uygulama da geleceğini belirtti. Ayrıca yeni versiyonun şu an piyasada olan neredeyse tüm Alexa cihazlarında çalışacağı da eklenmiş. Şu an erken erişime açılırken önümüzdeki ay itibarıyla herkese sunulacakmış.