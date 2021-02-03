İnternet tarihinin en köklü şirketlerinden Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, şirketteki CEO’luk koltuğunu Andy Jassy adındaki önemli bir isme devredecek. Çoğu insanın bu görev değişimi ile tanıdığı Andy Jassy, aslında internet dünyasını en önemli isimlerinden birisi.

Amazon 2020 yılında Türkiye’de hizmet vermeye başladı. Ancak bu şirket, internetin ülkemize geldiği ilk günlerden itibaren hayatımızı etkiliyor. Belki bugün çoğu insan için sadece bir alışveriş sitesi olabilir. Ancak oradan hiç alışveriş yapmamış insanların tüketim alışkanlıklarını bile değiştirdi. E-ticaret dünyasının “kanun koyucularından” olan Amazon, Jeff Bezos tarafından 1994 yılında kurulduktan sonra hizmet verdiği alanları genişletti. Pek çok alanı domine etti.

Amazon’un e-ticaret dışında faaliyet gösterdiği en önemli alan bulut bilişim sistemleri. Şirketin apayrı bir kolu olan Amazon Web Services, alışveriş tarafında olduğu gibi son kullanıcıları hedeflemiyor. Bunun yerine diğer büyük çaplı müşterilere hizmet veriyor. Bu müşteriler arasında Netflix başta olmak üzere Facebook, Adobe, LinkedIn, Pfizer, Xiaomi; Türkiye’de ise Arçelik, Yemeksepeti ve hatta geçtiğimiz yıl 1.2 milyar dolara Zynga bünyesine katılan Peak Games var.

Peki Amazon’un bazıları rakibi olan büyük şirketleri müşterisi haline getirdiği AWS’yi kim kurdu? Cevap: Andy Jassy. Kendisi 2021’dan itibaren Jeff Bezos’un görevini alacak. Peki Andy Jassy kimdir, internet dünyası için neden bu kadar önemli bir isim, gelin birlikte bakalım.

Amazon CEO’su Andy Jassy kimdir?

1968’de New York’ta dünyaya gelen Andy Jassy, 1990’da Harvard Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Takılar, kitaplar, eski paralar gibi koleksiyonluk eşyalarla ilgilenen MBI adındaki bir şirkette 5 yıl çalıştı. Ardından bir iş arkadaşı ile kendi şirketini kurup buradan ayrıldı. Harvard Business School’da MBA eğitimine başladı ve 1997’de, okulu bitirir bitirmez Amazon’da çalışmaya başladı.

Bir cuma günü son sınavına girdi, 2 gün sonra Amazon’da işe başladı:

5 yıllık bir iş deneyimi ardından Harvard’ta MBA eğitimini bitiren Andy Jassy, “Mayıs 1997’nin ilk cuma günü son sınavıma girdim ve sonraki pazartesi Amazon’da işe başladım” diyerek o günleri anlatıyor.

Amazon tarihinin en önemli ayında göreve başlamıştı, ancak ne yapacağını kendisi bile bilmiyordu:

İlk yıllarında sadece kitap satışı yapan Amazon’un Aralık 1995’te günlük ziyaretçi sayısı 2.200 seviyesindeydi, ancak Mart 1997’de bu sayı günlük 80.000 seviyesine çıkmıştı. Hatta 1997’nin sadece Ocak-Şubat-Mart aylarında şirket 16 milyon dolar gelir elde etmeyi başarmıştı. Bu hızlı yükseliş ve astronomik gelir; Bezos ve 256 kişilik ekibinin ekonomik bir karar almasını gerektirdi; böylece Amazon’un hisseleri Mayıs 1997’de halka açıldı.

Mayıs 1997’de Amazon, Jeff Bezos’un fark edemediği bir tarihi an daha yaşamış; Andy Jassy’yi işe başlamıştı. Tabii ki de o günlerde Jassy’nin şirketin ve internet dünyasının kaderini değiştirecek isim olduğundan kendisi bile haberdar değildi. O günleri “İşim nasıl gidecek, görevim ne olacak hiç bilmiyordum” açıklaması ile anıyordu.

Yıl 2006. Milyonlarca şirket, okul ve devlet kurumunun kullanacağı AWS kuruluyor. Yönetim de ise Andy Jassy var:

Jassy’nin şirketteki 9. yılında aldığı bu görev sayesinde Amazon, hem kendisinin hem de 2000’li yıllarda yükselişe geçen bulut bilişim sektörünü domine edecekti. O yıllarda sektörün zirvesinde Oracle ve Microsoft yer alıyordu. Rakiplerin büyüklüğü Jassy’nin sorumluluğunu da artırıyordu. Ancak bugün, bulut bilişim sektöründeki pazar payının %30’u sadece AWS’nin elinde.

Herkesin kullanabildiği bulut sistemlerinin bağlı olduğu altyapı, yani tüm dünyadaki halka açık bulut sistemlerinin %50’si yine AWS’ye ait. Bir başka deyişle bugün yaşadığını sıradan bir internet deneyiminin arka planında işiniz Amazon’a düşüyor. Netflix’e girip dizi mi izliyorsunuz? Netflix uygulaması, bu filmi AWS sistemleri sayesinde sizin ekranlarınıza getiriyor.

2006’dan bu yana AWS’yi kullanan, yani Jassy sayesinde Amazon’un müşterisi olan şirket ve kurumlardan bazıları:

Avrupa Uzay Ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık Adalet Bakanlığı, Adobe, Airbnb, Alcatel, AOL, AEG, Autodesk, Bitdefender, BMW, British Gas, Baidu, Canon, Coinbase, Comcast, Coursera, Disney, Dow Jones, Financial Times, General Electric, Guardian, Harvard Medical School, Hitachi, HTC, Johnson & Johnson, Lamborghini, McDonalds, NASA, OMX, Netflix, News International, Nokia, Novartis, Pfizer, Philips, Pinterest, Reddit, Samsung, SAP, Schneider Electric, Siemens, Slack, Sony, SoundCloud, Spotify, Square Enix, Tata Motors, Twitch, Ticketmaster, Ubisoft, Unilever, Vodafone İtalya, WeTransfer, WIX, Xiaomi ve Zynga.

Jeff Bezos: “Andy olağanüstü bir lider olacak”

Andy Jassy’nin devletleri ve dev şirketleri müşterisi yapacak düzeydeki iş zekası ve anlayışı, Amazon kurucusu Bezos’u da doğal olarak çok etkilemiş durumda. Açıklamasında “Andy’ye güvenim tam. Neredeyse benim kadar uzun zamandır Amazon’da görev yapıyor, şirket içinde iyi tanınıyor. Olağanüstü bir lider olacak.” sözleri sarf ediyor.