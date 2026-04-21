Amazon, Anhtropic'e 25 Milyar Dolara Kadar Çıkan Yatırım Yapacağını Açıkladı

Amazon, Claude'ın arkasındaki şirket Anthropic'e 25 milyar dolara kadar çıkan yatırım yapacağını açıkladı.

Özellikle Claude isimli aracıyla son zamanların en başarılı yapay zekâ firmalarından biri olmayı başaran Anthropic, başarılı performansıyla aldığı yatırımları da artırıyordu. Şimdi ise dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Amazon’un Anthropic’e yeni bir yatırım yapacağı duyuruldu.

Yapılan resmî açıklamalarda Amazon’un, yapay zekâ altyapısını geliştirmeye yönelik genişletilmiş bir anlaşmanın parçası olarak Anthropic’e 25 milyar dolara kadar çıkabilecek yatırımlar yapacağı belirtildi. Aslında Amazon daha önce şirkete 8 milyar dolar yatırmıştı. Şimdi ise ek bir yatırım daha yaptı.

İlk başta 5 milyar dolar yatırım yapıldı

Anthropic ise yaptığı resmî açıklamada Amazon’un özel yapay zeka çipleri olan Trainium’un mevcut ve gelecek nesilleri de dahil olmak üzere, önümüzdeki 10 yıl içinde Amazon Web Services teknolojilerine 100 milyar dolardan fazla harcama yapmayı taahhüt ettiğini açıkladı. Anthropic, Claude yapay zekâ modellerini eğitmek ve dağıtmak için 5 gigawatt’a kadar kapasite sağladığını da ekledi.

Amazon’un yeni yatırımı şu anda 5 milyar dolar civarında. Anlaşma, gelecekte ulaşılabilecek belli başarılara bağlı olarak 20 milyar dolara kadar ek yatırım içeriyor. Bu yatırımla Anthropic’in değerlemesinin 380 milyar dolar civarına çıktığını belirtelim.