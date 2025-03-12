Amazon Bahar Fırsatları'nda İndirime Giren Apple Ürünleri

Amazon Bahar Fırsatları nihayet başladı. 10-28 Mart tarihleri arasında uygun fiyatlara alabileceğiniz Apple marka ürünleri sizler için derledik. Telefondan tablete bu indirimlerde ihtiyacınız olan her ürün uygun fiyatlarla karşınıza çıkıyor.

Amazon Bahar Fırsatları başladı ve Apple marka telefondan tablete birçok üründe indirimler uygulanıyor. Sizler için bu Bahar Fırsatları kampanyası içerisinde tercih edebileceğiniz iPhone, MacBook ve iPad modellerini derledik. Ürünler arasında iPhone 15, MacBook Air, Apple Watch SE ve iPad Pro gibi modeller yer alıyor.

*İndirimler süreli ve stoklu olup, bu ieçriği gördüğünüz sürede bitmiş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

2022 yılında piyasaya sürülen Apple iPhone 14, şu an en çok tercih edilen Apple marka akıllı telefonlardan bir tanesi konumunda. 6.1 inç Super Retina XDR ekran, 5 çekirdekli GPU’ya sahip A15 Bionic çip ve 256 GB kapasitesiyle Amazon Bahar Fırsatları'nın en çok tercih edilen ürünlerinden bir tanesi.

Ürünü daha detaylı incelemek isterseniz buraya tıklamanız yeterli olacaktır.

8 çekirdekli CPU, 18 saate kadar pil ömrü, ince ve şık tasarımının yanı sıra 13.6 inç Liquid Retine ekranı ile ön plana çıkan Apple MacBook Air, oldukça hafif ve rahat taşınabilir bir Laptop modeli. Özellikle günlük ihtiyaçlarınızda yanınızda rahatlıkla taşıyabileceğiniz modellerden bir tanesi.

Ürünü daha detaylı incelemek isterseniz buraya tıklamanız yeterli olacaktır.

Ana modeline göre daha büyük ekrana sahip olan Apple iPhone 14 Plus (256 GB), 26 saate kadar video oynatma süresi ve 5 çekirdekli A15 Bionic çipi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Daha net fotoğraf ve videolar, uzun pil ömrü, muhteşem oyun performansı ve dayanıklı tasarımıyla adeta göz kamaştırıyor.

Ürünü daha detaylı incelemek isterseniz buraya tıklamanız yeterli olacaktır.

Şayet uzun ömürlü bir tablete ihtiyacınız varsa Apple 10.9 inç iPad (10. nesil) yardımınıza koşacaktır. Amazon Bahar Fırsatları içerisinde tercih edebileceğiniz bu tablet 10.9 inç Liquid Retina ekran, A14 Bionic çip ve 12 MP geniş kamera özelliklerine sahip. Çizim yapmak, oyun oynamak, ders çalışmak veya film izlemek için tercih edebileceğiniz en iyi modellerden bir tanesi konumunda.

Ürünü daha detaylı incelemek isterseniz buraya tıklamanız yeterli olacaktır.

Amazon Bahar Fırsatları içerisinde akıllı saat bakanlara da yardımcı olamk isteriz. Apple Watch SE (2. nesil) modeli, uyku takibi ve kalp ritim ölçümü gibi sağlık verileri bir yana, telefonunuz yanınızda olmasa bile bildirim kontrolü ve çağrı yanıtlama gibi özelliklerle ön plana çıkıyor. Bileğimde küçük bir telefon taşımak istiyorum diyenlere tavsiyemizdir.

Ürünü daha detaylı incelemek isterseniz buraya tıklamanız yeterli olacaktır.

iPhone 14 modelini kullananlar veya ilk kez bir iPhone'a sahip olmak isteyenlerin tercih edebileceği bir diğer telefon modeli ise Apple iPhone 15 (256 GB) oluyor. 256 GB bellek depolama kapasitesi, 6.1 inç Super Retina XDR ekranı, 5 çekirdekli GPU'ya sahip A16 Bionic çipi ve Dynamic Island'ı ile daha kolay bir kullanım sizi bekliyor olacak.

Ürünü daha detaylı incelemek isterseniz buraya tıklamanız yeterli olacaktır.

M2 çipinin gözle görülür hızlı performansının yanı sıra 11 inç Liquid Retina ekranıyla ön plana çıkan Apple iPad Air 11 inç (M2) modeli, yüksek performans ve hızlı bir akışkanlık arayan kullanıcılar için en iyi alternatiflerden birisi olacaktır. Günlük hayatınızın her alanında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Oyun performansı ile de oyuncuları sevindireceğinden hiç şüphemiz yok.

Ürünü daha detaylı incelemek isterseniz buraya tıklamanız yeterli olacaktır.

Hemen yukarıda size 13 inç modeli tanıtmıştık ve şimdi ise sırada Apple MacBook Air 15 inç modeli var. Hafifliği ve kolay kullanımın devam ettiği ancak ekranın artık daha büyük olduğu bu modeli kullanmaktan bir an bile vazgeçmek istemeyeceksiniz. 18 saate varan pil ömrü, 15.3 inç Liquid Retina ekranı ve 8 çekirdekli M3 CPU'su ile hız hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Ürünü daha detaylı incelemek isterseniz buraya tıklamanız yeterli olacaktır.

İnce yapısı ve büyük ekranıyla ön plana çıkan Apple iPad Pro 11 inç, Ultra Retina XDR ekranı ve M4 çipi ile karşımıza çıkıyor. Derste, iş hayatında, oyun oynarken veya günlük işlerinizi karşılarken işinize oldukça yarayacaktır. Amazon Bahar Fırsatları içerisinde tercih edebilirsiniz.

Ürünü daha detaylı incelemek isterseniz buraya tıklamanız yeterli olacaktır.

Şayet bir masaüstü bilgisayara ihtiyacınız varsa o zaman Apple 2023 M3 çipli iMac modeli sizin tam aradığınız şey olabilir. İş ve oyun performansının ön planda olduğu bu üründe 24 inç 4.5K Retine ekran, M3 çip, 8 çekirdekli GPU ve 256 GB SSD depolama kapasitesi bulunuyor.

Ürünü daha detaylı incelemek isterseniz buraya tıklamanız yeterli olacaktır.

Tablet kullanırken daha büyük ve geniş bir ekrana sahip olmam lazım diyenler için önerebileceğimiz bir diğer iPad modeli ise Apple iPad Pro 13 inç oluyor. Amazon Bahar Fırsatları içerisinde mutlaka göz atmanız gereken bu modelde M4 çip, 12 MP arka ve ön kamera, Ultra Retina XDR ekran ve inanılmaz incelik yer alıyor.

Ürünü daha detaylı incelemek isterseniz buraya tıklamanız yeterli olacaktır.

Elbette bir mouse ihtiyacınız da oluyordur öyle değil mi? Mac ve iPad modelleri ile uyumlu çalışan Apple Magic Mouse, kablosuz mouse arayanlar için en ideal Apple ürünlerden birisi. Hafif yapısı, kolay taşınabilir olması ve hızlı entegre süreçleri ile adeta muhteşem bir mouse olarak karşımıza çıkıyor.

Ürünü daha detaylı incelemek isterseniz buraya tıklamanız yeterli olacaktır.

Amazon Bahar Fırsatları içerisinde en çok tercih edilen bir diğer Apple telefonu ise Apple iPhone 12 modeli oluyor. 64 GB'lık bu model, 6.1 inç Super Retina XDR ekrana sahip ve A14 Bionic çip ile karşımıza çıkıyor. 12 MP ultra geniş kameraları ise hafif ve kompakt yapısı ile birleşiyor.

Ürünü daha detaylı incelemek isterseniz buraya tıklamanız yeterli olacaktır.

Özellikle ülkemizde en çok tercih edilen Apple model telefonlardan birisi olan Apple iPhone 11, günümüzde de halen kullanılmaya devam ediyor. 6.1 Liquid Retina HD LCD ekranı ve 12 MP ultra geniş kameralarıyla ön plana çıkan bu telefon modeli, portre modu, 4K video kaydı, ağır çekim özellikleri ve A13 Bionic çip'i ile de karşımıza çıkıyor.

Ürünü daha detaylı incelemek isterseniz buraya tıklamanız yeterli olacaktır.