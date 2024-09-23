Amazon Gaming Week'in level atlatan fırsatları bugün başladı. Oyun dünyasında ihtiyacınız olan pek çok ürünü sizler için listeledik.

Amazon Gaming Week, 23 - 30 Eylül tarihleri arasında pek çok farklı üründe dikkat çeken indirimler başladı. Gaming Week'in level atlatan indirimlerinde özellikle oyuncular için kaçırılmayacak fırsatlar, epey bir oyuncunun yüzünü güldürecek.

Gaming Week'te oyuncu monitöründen mouse'lara birçok üründe güzel fırsatlar var. Bir hafta sürecek bu etkinlik için öne çıkan ürünleri listeledik. Eğer henüz Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üye olabilir ve indirimlerden faydalanabilirsiniz. İyi alışverişler!

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Amazon Gaming Week'in öne çıkan kategorileri:

Gaming Week kampanyası 30 Eylül'e kadar;

kategorilerinde devam edecek.

Gaming Week'in öne çıkan ürünleri ise şöyle:

İşlemci: AMD Ryzen 5 7535HS

Ekran: 15.6" FHD (1920x1080), 144Hz

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2050

RAM: 8GB DDR5

Depolama: 512GB SSD

İşletim Sistemi: Windows 11

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Pil: 90Whr

Ağırlık: 2.3 kg

Diğer Özellikler: RGB aydınlatmalı klavye, dayanıklı şasi, gelişmiş soğutma teknolojisi

Amazon Gaming Week kapsamında bu ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

ASUS VA27EHF, 27 inçlik Full HD IPS panele sahip bir gaming monitördür ve geniş 178° izleme açısı ile canlı görüntüler sunar. 100Hz yenileme hızı ve 1ms tepki süresi sayesinde hızlı oyunlar için idealdir. Ekran yırtılmalarını önleyen Adaptive-Sync teknolojisine sahiptir ve TÜV Rheinland sertifikalı Flicker-Free ve Low Blue Light teknolojileri ile uzun süreli kullanımda göz yorgunluğunu azaltır.

Kullanıcı yorumu:

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Logitech M330 Sessiz Mouse, yüzde 90'dan fazla azaltılmış tıklama sesleriyle sessiz bir çalışma ortamı sunar. Yumuşak kauçuk tutma yerleri sayesinde sağ elini kullananlar için konfor sağlar ve 18 aylık pil ömrüyle uzun süreli kullanım imkanı tanır. 33 ft'ye kadar kablosuz menzili ve gelişmiş optik izleme özelliği, hassas imleç kontrolü sunarken, tak ve çalıştır USB alıcısıyla Windows, Mac, Chrome OS ve Linux cihazlarıyla uyumludur. Ayrıca Chromebook ile çalıştığı test edilip onaylanmıştır.

Kullanıcı yorumu:

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WD Elements Portable 2TB Taşınabilir Disk, yüksek kapasitesiyle dosyalarınızı güvenli bir şekilde saklamanıza olanak tanır. USB 2.0 ve USB 3.0 desteğiyle hızlı veri aktarımı sağlar ve tüm işletim sistemleri ile uyumlu çalışır. Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde kolayca taşınabilir.

Kullanıcı yorumu:

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Bu ürün, nefes alabilen özel dokuma kumaşı, ayarlanabilir boyun ve bel minderleri ile konfor sağlar.

Kullanıcı yorumu:

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Bu çok sürücülü PC soundbar ve subwoofer, net tizler ve güçlü baslar için iki tam aralıklı sürücü ve aşağı ateşlemeli bir subwoofer ile tasarlanmıştır. THX Spatial Audio desteği ile geniş ve gerçekçi bir ses sahnesi sunarak, oyun, film ve müzik deneyimlerinizi daha sürükleyici hâle getirir. Kompakt tasarımı sayesinde masaüstünüzde minimum yer kaplarken, düşük gecikmeli Bluetooth bağlantısı ile 8 cihaza kadar kesintisiz bağlantı imkanı sağlar. Razer Chroma RGB ile özelleştirilebilen 18 aydınlatma bölgesi sayesinde görsel olarak da oyun deneyiminize derinlik katar.

Amazon Gaming Week kapsamında ürünü satın almak isterseniz buraya tıklamanız yeterli.

Amazon Gaming Week indirimlerinin ilk gününde öne çıkan ürünlerden biri Sony PlayStation 5 D Chassis + DualSense BUNDLE oldu.

İndirimden satın almak veya incelemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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