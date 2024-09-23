Amazon Gaming Week, 23 - 30 Eylül tarihleri arasında pek çok farklı üründe dikkat çeken indirimler başladı. Gaming Week'in level atlatan indirimlerinde özellikle oyuncular için kaçırılmayacak fırsatlar, epey bir oyuncunun yüzünü güldürecek.
Gaming Week'te oyuncu monitöründen mouse'lara birçok üründe güzel fırsatlar var. Bir hafta sürecek bu etkinlik için öne çıkan ürünleri listeledik. Eğer henüz Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üye olabilir ve indirimlerden faydalanabilirsiniz. İyi alışverişler!
"Bu içerik 20.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Amazon Gaming Week'in öne çıkan kategorileri:
Gaming Week kampanyası 30 Eylül'e kadar;
- Dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar
- Monitörler
- Bilgisayar aksesuarları
- Bilgisayar bileşenleri
- Oyuncu koltukları
- Televizyon ve projeksiyon
- Video oyunu ve konsol
- Gaming atıştırmalık ve içecekler
kategorilerinde devam edecek.
Gaming Week'in öne çıkan ürünleri ise şöyle:
- ASUS TUF A15 - FA506NF-HN049W Gaming Laptop
- ASUS VA27EHF 27 inç Gaming Monitör
- Logitech M330 Kablosuz Mouse
- WD Elements 2 TB Taşınabilir Disk
- Hawk Gaming Chair Fab C Serisi Kumaş Oyuncu Koltuğu
- TCL50V6BGTV 4K UHD Akıllı TV
- Razer Leviathan V2 Gaming Soundbar
- Sony PlayStation 5 D Chassis + DualSense BUNDLE Çift Kol
ASUS TUF A15 - FA506NF-HN049W Gaming Laptop
- İşlemci: AMD Ryzen 5 7535HS
- Ekran: 15.6" FHD (1920x1080), 144Hz
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2050
- RAM: 8GB DDR5
- Depolama: 512GB SSD
- İşletim Sistemi: Windows 11
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
- Pil: 90Whr
- Ağırlık: 2.3 kg
- Diğer Özellikler: RGB aydınlatmalı klavye, dayanıklı şasi, gelişmiş soğutma teknolojisi
Amazon Gaming Week kapsamında bu ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
ASUS VA27EHF 27 inç Gaming Monitör
ASUS VA27EHF, 27 inçlik Full HD IPS panele sahip bir gaming monitördür ve geniş 178° izleme açısı ile canlı görüntüler sunar. 100Hz yenileme hızı ve 1ms tepki süresi sayesinde hızlı oyunlar için idealdir. Ekran yırtılmalarını önleyen Adaptive-Sync teknolojisine sahiptir ve TÜV Rheinland sertifikalı Flicker-Free ve Low Blue Light teknolojileri ile uzun süreli kullanımda göz yorgunluğunu azaltır.
Kullanıcı yorumu:
Amazon Gaming Week kapsamında ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Logitech M330 Kablosuz Mouse
Logitech M330 Sessiz Mouse, yüzde 90'dan fazla azaltılmış tıklama sesleriyle sessiz bir çalışma ortamı sunar. Yumuşak kauçuk tutma yerleri sayesinde sağ elini kullananlar için konfor sağlar ve 18 aylık pil ömrüyle uzun süreli kullanım imkanı tanır. 33 ft'ye kadar kablosuz menzili ve gelişmiş optik izleme özelliği, hassas imleç kontrolü sunarken, tak ve çalıştır USB alıcısıyla Windows, Mac, Chrome OS ve Linux cihazlarıyla uyumludur. Ayrıca Chromebook ile çalıştığı test edilip onaylanmıştır.
Kullanıcı yorumu:
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WD Elements 2 TB Taşınabilir Disk
WD Elements Portable 2TB Taşınabilir Disk, yüksek kapasitesiyle dosyalarınızı güvenli bir şekilde saklamanıza olanak tanır. USB 2.0 ve USB 3.0 desteğiyle hızlı veri aktarımı sağlar ve tüm işletim sistemleri ile uyumlu çalışır. Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde kolayca taşınabilir.
Kullanıcı yorumu:
Ürünü Amazon üzerinden satın almak için buraya tıklamanız yeterli.
Hawk Gaming Chair Fab C Serisi Kumaş Oyuncu Koltuğu
Bu ürün, nefes alabilen özel dokuma kumaşı, ayarlanabilir boyun ve bel minderleri ile konfor sağlar.
Kullanıcı yorumu:
Ürünü Amazon üzerinden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Razer Leviathan V2 Gaming Soundbar
Bu çok sürücülü PC soundbar ve subwoofer, net tizler ve güçlü baslar için iki tam aralıklı sürücü ve aşağı ateşlemeli bir subwoofer ile tasarlanmıştır. THX Spatial Audio desteği ile geniş ve gerçekçi bir ses sahnesi sunarak, oyun, film ve müzik deneyimlerinizi daha sürükleyici hâle getirir. Kompakt tasarımı sayesinde masaüstünüzde minimum yer kaplarken, düşük gecikmeli Bluetooth bağlantısı ile 8 cihaza kadar kesintisiz bağlantı imkanı sağlar. Razer Chroma RGB ile özelleştirilebilen 18 aydınlatma bölgesi sayesinde görsel olarak da oyun deneyiminize derinlik katar.
Amazon Gaming Week kapsamında ürünü satın almak isterseniz buraya tıklamanız yeterli.
Sony PlayStation 5 D Chassis + DualSense BUNDLE Çift Kol Resmi Distribütör-Bilkom Garantili
Amazon Gaming Week indirimlerinin ilk gününde öne çıkan ürünlerden biri Sony PlayStation 5 D Chassis + DualSense BUNDLE oldu.
İndirimden satın almak veya incelemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.
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