Bu Haftanın Favorileri: En Çok Satan 10 Teknolojik Ürün

Bu hafta Amazon'da en çok tercih edilen, bolca satın alınan ürünleri sizin için listeledik.

Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte kulaklıktan dizüstü bilgisayara, dikey süpürgeden oyuncu monitörüne kadar pek çok ürün yer alıyor.

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Akktif Gürültü Engelleme özelliği sayesinde arka plan seslerini iki kata kadar daha fazla engelleyen Apple AirPods Pro 2 Kablosuz Kulaklık, her ortamda en iyi dinleme deneyimini sunuyor.

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Geçen ay 1000 adetten daha fazla satın alınan TP-Link UB500 USB Bluetooth, bilgisayara takıldığında 5 metreye kadar bağlantı imkanı sağlıyor.

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Günlük kullanım için oldukça ideal bir seçenek olan HP 15 Dizüstü Bilgisayar, fiyat performans açısından bakıldığında kullanıcıların beğenisini topluyor. Bu haftanın en çok tercih edilen dizüstü bilgisayaları arasında ilk sırada yer alan bu ürün, ince ve hafif tasarımı sayesinde kolayca taşınabilir.

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Oyunları internet üzerinden indirip oynayabileceğiniz Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu, haftanın en çok satan ürünleri arasında bulunuyor.

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Daha hızlı veri aktarımı ve daha geniş bir etki alanı ile kablosuz cihazlarla sorunsuz bağlantı imkanı sağlayan TP-Link Archer TX55E, birden fazla cihazın aynı anda veri alabilmesine olanak tanıyor.

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%50 daha hızlı pişirme ve %70 enerji tasarrufu sağlayabileceğiniz Philips HD9243/90 Airfryer Fritöz, sağlıklı yiyecekler hazırlamanıza yardımcı olur.

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Güçlü performansının yanında pratik tasarımıyla ev temizliğini kolaylaştıran bir dikey süpürge olan Philips XC7043/01 SpeedPro Max; farklı başlıkları ile halı, sert zemin, köşeler ve mobilya temizliği için özelleştirilmiş çözümler sunar.

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Rahat kullanımı ve ses kalitesi ile ön plana çıkan HyperX Cloud II Gaming Kulaklık, 7.1 sanal surround ses desteği sayesinde oyundaki detayları daha iyi duymanıza yardımcı olur. Ayrıca mikrofonu sayesinde takım arkadaşlarınızla net bir şekilde iletişim kurmak da oldukça kolay.

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6 adet ayarlanabilir makro tuşları ve 12000 DPI'a kadar mouse hassasiyeti sunan Logitech G G305, hem sağ hem de sol el ile kullanıma uygun bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

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170 Hz yenileme hızına sahip 27 inç WQHD (2560 x 1440) IPS oyuncu monitörü olan ASUS TUF, oyun oynayanların ilk tercihi olarak gözümüze çarpıyor. Ayrıca akıcı oynanış için gölgelenme ile hareket bulanıklığını daha da azaltan ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) teknolojisi de bulunuyor.

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