Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

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''Bu içerik 15.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Senkronize RGB ışıkları, fan hızı ayarlama ve sistem sıcaklığını izleme gibi özellikleriyle dikkat çeken Corsair soğutucu, %24 indirim fırsatıyla 5.589,00 TL'ye düşmüş durumda.

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Bluetooth 5.0. Soundcore uygulaması ile kişiselleştirilmiş müzik deneyimi yaşayabileceğiniz kulaklık, 26 saate varan oynatma süresine sahip. Liberty Air 2 Pro, %19 indirim fırsatı ile 2.047,00 TL'ye düştü.

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Güçlü mıknatısı sayesinde telefonunuzu en engebeli yollarda bile sıkıca tutabilen ürün, %15 indirimle 172,00 TL'ye düşmüş durumda.

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Özellikle oyunseverlerin tercihi olacak Arctis Nova Pro, 2 pil seçeneği ile uzun süreli kullanım sağlıyor. Kulaklıkta aktif gürültü engelleme özelliği ve çoklu platform seçenekleri de bulunuyor.

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Çoğu kulaklık türü için uygun olan ürün, alüminyum alaşımdan yapılmış. Kolay bir şekilde kurabileceğiniz standı 512,09 TL'ye satın alabilirsiniz.

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21 tork ayarı, 12 V 1,5 Ah şarj edilebilir aküsü ve birlikte gelen aksesuarları ile dikkat çeken matkap, her işinizde size yardımcı olacak. Ürün, 1.637,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

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Klavye, kulaklık, telefon ya da saat gibi elektronik aletlerinizin temizliğinde kullanabileceğiniz Jouis kit, farklı uçlara sahip. Birçok işleve sahip olan bu ürün 124,20 TL'ye satışta.

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5,5 L kapasiteye sahip Cosori Airfryer'da 11 ön ayar programı, metal sepet ve LED ekran bulunuyor. 4 kişiye kadar yemekler hazırlayabileceğiniz bu airfryer'ı satın almak isterseniz şimdi 2.034,00 TL.

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Çok satanlar arasında da yer alan KOBB Analog Göstergeli Hava Pompasını otomobil, motosiklet, bisiklet lastikleri, top, lastik bot, yatak vb. malzemeleri şişirmek için tercih edebilirsiniz. 100 PSI / 7 Bar şişirme gücüne sahip bu ürün, 393,00 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

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451,00 TL fiyata sahip şarj aleti, 40W gücü, 25 dakikada hızlı şarj özelliği ve kompakt yapısıyla dikkat çekiyor.

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