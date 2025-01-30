ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Amazon'a açılan bir davada, şirketin kullanııcların telefonlarındaki tüm verileri toplayıp kâr için sattığı öne sürüldü.

E-ticaret deyince akla gelen ilk firma olan Amazon, ABD’de ciddi suçlamalar içeren bir davayla karşı karşıya kaldı. Kaliforniya eyaletinden gelen dava, telefonunuzun sizin hakkınızda bildiği her şeyi şirketin de bildiğini öne sürüyor.

Yani şirket, nereye kahve içmeye gittiğinizden çalıştığınız yere ve spor alışkanlıklarınıza kadar her şeyinizi takip ediyormuş ve verilerinizi izinsiz bir şekilde toplayarak onların haritasını çıkarıyormuş.

5 milyar dolar talep edilen dava, verilerin satıldığını da iddia ediyor

Felix Kolotinsky isimli kişi tarafından açılan davanın dosyasında, kullanıcılardan rızaları olmadan toplanan verilerin daha sonrasında şirket tarafından kâr amacıyla satıldığı da ifade edildi.

Şirketin bu verileri, geliştiricilerle uygulamalarını entegre etmek için paylaştığı Amazon Ads SDK’si ile topladığı da aktarılmış. Bu şekilde cihazlara gizlice erişim sağlanarak bilgilere erişilmiş.

Davacı, Amazon’un eylemlerinin tamamen yasa dışı olduğunu söyleyerek milyonlarca Kaliforniyalı kullanıcı adına 5 milyar dolar tazminat talep etti. Teknoloji devinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.