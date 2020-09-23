Amazon Prime’ın ilk Türk dizisi tanıtıldı. Bir yapay zeka tarafından yönetilecek ve izleyicilerin kendi karakterlerini oluşturup hikaye yazabilmelerine olanak tanıyan Artı, önümüzdeki yıl vizyona girecek.

Türkiye’ye son derece iddialı bir fiyat politikasıyla giren çevrimiçi yayın platformu Amazon Prime, ilk Türk dizisi için de faaliyetlere başladı. “Artı” isimli diziyle Türkiye pazarına girecek Amazon Prime, dizinin çekimlerine de önümüzdeki ay başlayacak. 19 Mayıs 2021’de yayınlanması planlanan dizide son derece ünlü bir oyuncu kadrosu bulunuyor.

Okan Bayülgen, Binnur Kaya, Serenay Aktaş, Zeynep Alkan ve Aslı Omağ’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise bir yapay zeka olan “Enigma” bulunacak. Bu yönüyle dünyada bir ilk olması beklenen dizinin tasarımı Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi’nden mezun olan Burak Arslan’a ait olacak.

İzleyiciler kendi hikayelerini yazabilecek

Sinema ve dizi sektöründe yeni mihenk taşları koyması muhtemel olan dizi, izleyicilerin kendi karakterlerini oluşturabilmesine ve hikayelerini yazabilmelerine olanak tanıyor. Projenin ilk karakterleri, Erzincan’dan başlayıp tük illerdeki köy çocukları olacakken bu projenin gerçek anlamda nasıl bir şekilde karşımıza çıkacağını önümüzdeki sene görebileceğiz.

Ne zaman yayınlanacak?

Amazon Prime, önümüzdeki ay çekimlerine başlanacak interaktif diziyi 19 Mayıs 2021’de yayınlamayı planlıyor. Teknoloji, sanat ve yapay zeka konusunda kendisini geliştiren çocukların telif kazanabilmesini de sağlayacak Artı’yı bu süreçte daha çok duymayı bekliyoruz.

Son yıllarda yabancı yayın servislerinin ülkemizde de içerik üretmeye başladığını gördük. Bu konuda öncü şirketlerden olan Netflix’in ardından bir başka dev olan Amazon Prime da diğer şirketlere göre çok daha uygun fiyat politikasıyla Türk izleyiciyi kendine çekmek istiyor gibi görünüyor.